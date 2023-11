BBC: Hevder kjøpsavtale blir klar til uken

NÆR SIGNERING: Det forventes at Sir Jim Ratcliffe vil signere kjøpet av United under landslagspausen. Foto: Peter Byrne

Manchester United jakter opptur, spesielt etter onsdagens 3-4-tap mot FC København i Champions League.

Det er ikke ukjent at United-supporterne ikke har noe til overs for eierne. I november i fjor kunngjorde Glazer-familien, som har eid United siden 2005, at de ønsker å selge klubben.

Nå, ett år etter, ser det ut til at en avtale nærmer seg. Det er Sir Jim Ratcliffes Ineos Group som forventes å kjøpe 25 prosent av aksjene.

BBC skriver at avtalen vil komme i havn i løpet av denne månedens landslagspauses, kanskje allerede neste uke.

Ifølge BBC skal summen være på 1,25 milliarder pund, noe som tilsvarer 17,06 milliarder norske kroner.



Den nøyaktige datoen er ikke bekreftet, men det vil ikke skje førstkommende mandag. Da er det begravelse for Sir Bobby Charlton, ifølge BBC.

Ifølge The Times ønsker Ratcliffe å kontrollere fotballdelen av klubben.

DEMONSTRASON: Manchester United-supporterne er ikke ukjent for å demonstrere mot eierne. Foto: DARREN STAPLES

Flere var interessert

Glazer-familien ønskte egentlig å selge hele klubben, men det var ingen som var villige til å betale verdivurderingen til familien.



Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, en bankmann fra Qatar, har også vært med i budrunden. Han trakk seg fra prosessen i forrige måned etter at budet hans ikke oppfylte Glazers krav.

Også den finske gründeren Thomas Zilliacus var med i de to første budrundene, men trakk seg i april i år da Glazer-familien startet en tredje budrunde.

– Jeg vil ikke delta i en farse som er satt opp for å maksimere fortjenesten for selgerne på bekostning av Manchester United, skrev Zilliacus på X/Twitter den gang.

Sist i gruppa

United sliter på fotballbanen for tiden. De ligger på 8. plass med 18 poeng på elleve kamper.

I Champions League har de gjort det enda dårligere. Etter tapet onsdag mot FC København er de nå sist i gruppen med tre poeng.

De har igjen returoppgjørene mot Galatasaray og Bayeren.

Kampene kan du se på TV 2 Play 29. november og 12. desember.