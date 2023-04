Bayern-stjerne refses: – Et rent mareritt

– Det tror jeg er den dårligste stopperprestasjonen jeg har sett på dette nivået av en enkeltspiller, sier Morten Langli etter kvartfinalen mellom Manchester City og Bayern München.

Han er sjokkert over Dayot Upamecanos involvering før Bayerns andre baklengsmål.

FRUSTRASJON: Dayot Upamecanos slet mot Manchester City. Ekspertene mener han burde bli tatt av banen. Foto: Molly Darlington

Bayern-stjernen rotet seg inn i trøbbel på egen banehalvdel og mistet ballen til Citys Jack Grealish, som straffet bortelaget knallhardt.

Ballen gikk til Erling Braut Haaland som chippet videre til Bernardo Silva. Han stod plassert på bakerste stolpe og satte inn 2-0 på lekkert vis.

Da ble det vanskelig for Bayern å komme tilbake i kampen, som endte 3-0 til Pep Guardiolas menn.

– Kanskje sitter det litt i når du går ut på banen der? For det utviklet seg til et rent mareritt. Det er vondt å se på en fyr som har prestasjonsangst, som bare rører det til igjen, igjen og igjen, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Uheldigvis blir man straffet

Det var ikke den eneste situasjonen hvor 24-åringen skapte trøbbel for sitt eget lag. Flere ganger i kvartfinalen rotet han bort ballen i farlige situasjoner på egen halvdel.

Slaktes: – Det dårligste stopperspillet jeg har sett

– Jeg synes det er veldig rart at Thomas Tuchel ikke tar noen grep fra benken når han ser hvordan dette utvikler seg. Det koster dem scoringer i noen situasjoner og det er et under at det ikke ble flere, fortsetter Thorstvedt.

Bayern-trener Thomas Tuchel fikk spørsmål om Upamecanos balltap etter kampen.

– Det var en individuell feil. Uheldigvis blir man straffet brutalt på dette nivået. Dette er det høyeste fotballnivået i verden, sier Tuchel på en pressekonferanse etter kampen.

REFSES: Tomas Tuchel får gjennomgå etter 3-0-tapet mot Manchester City. Foto: Nick Potts

Men den nyansatte Bayern-sjefen understeker at Bayern-stjernen ikke er en syndebukk.

– Ingen kapper hodet av ham, er sint eller sur på ham. Det er en feil som ikke skal skje på dette nivået på banen. Upamecano hadde uheldigvis to-tre øyeblikk der han tok risikable avgjørelser og gjorde feil. Han vil lære av det.

Slakter manageren

Tuchel ble ansatt som ny Bayern-manager for knappe 14 dager siden.

Han har fått en marerittstart etter at klubben røk ut av den tyske cupen i hans andre kamp, og har en vanskelig oppgave foran seg for å ta Bayern videre i Champions League.

– Som trener må du hjelpe spilleren og laget ditt. Det er en grov tjenestefeil av Tuchel å ikke ta ham av banen. Han koster dem kampen og hele avansementet, sier Langli.

– Du ser at spilleren ikke er mentalt til stede. Han har det helt forferdelig utpå der, fortsetter han.

Lite imponert

Langli mener klubbledelsen og styret tok en sjanse da de sparket Nagelsmann.

– De hadde det fotballverden regner som en av verdens mest lovende trenere. Så blir han sammen med en dame i Bild (tysk storavis, red. anm.) Kanskje ikke så smart, men det er sikkert kjærlighet. Han kommer på trening på skateboard som ikke blir oppfattet så bra, så reiser han på en ferie som ikke var helt avtalt. Han hadde muligheten til å vinne tre titler, men så gir de ham sparken.

– De får inn Tuchel som er en topp manager, men så ryker han ut av cupen og Champions League på sine fire første kamper, sier Langli.

Heller ikke Thorstvedt er særlig imponert over den tyske storklubbens valg de siste ukene.

– De er nådeløse og driter i grunn i støyen utenfra. De er så mektige og kjører sitt eget løp. Foreløpig har de fått boomerangen rett i trynet, sier Thorstvedt om Bayern-ledelsen.