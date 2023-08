– Bayern-stjerne med United-flørt

Jesse Lingard er i ferd med å finne seg en ny klubb, mens West Ham begynner å få kalde føtter rundt Harry Maguire. Her er tirsdagens rykter!

The Independent melder at både Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Bayern München og Chelsea alle fikk tilbudet om å hente Neymar, som ender opp i Al-Hilal.

Jesse Lingard er klubbløs etter at ettårskontrakten med Nottingham Forest har gått ut. Han har den seneste tiden benyttet seg av Inter Miamis fasiliteter, men ønsker å spille i Premier League. Det kan ligge an til en retur til West Ham, som han har trent med, melder Express.

Harry Maguire har sett ut til å være på vei til West Ham, men nå kan hele overgangen velte. London-klubben fortviler over at det tar lang tid å ferdigstille avtalen, melder The Telegraph.

Nå kan fokuset heller rettes mot Bayer Leverkusen-duoen Jonathan Tah og Odilon Kossounou, skriver The Guardian.

Etter Manchester Uniteds 1-0-seier over Wolverhampton kommenterte Bayern-profil Benjamin Pavard to flamme-emoijer under en Instagram-post fra matchvinner Raphael Varane.

Ifølge overgangsjournalist Fabrizio Romano ønsker franskmannen seg til United.

Marc Cucurella kan forsvinne fra Chelsea til Newcastle, rapporterer The Telegraph. Høyere på ønskelisten skal dog Arsenal-back Kieran Tierney være.

Med Moisés Caicedo klar for Chelsea, leter Brighton etter erstatter. De ser ut til å gå for Lilles 19-åring Carlos Baleba. Liverpool, Newcastle, AC Milan og Juventus har også snust på midtbanespilleren, melder Daily Mail.

Spillerne har valfartet til Saudi-Arabia i sommer, og den neste i rekken kan bli Gabriel. Arsenal har ifølge The Mirror ikke noe press for å selge stopperen.

Aston Villa forsterker seg, og nå melder flere britiske medier at Nicolò Zaniolo er klar for klubben på en overgang fra Galatasaray.