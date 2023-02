Bayern-sjefen i ærlig TV 2-intervju: – Du blir gal av det

KLAR FOR KARRIERENS STØRSTE: Julian Nagelsmann, her på podiet under pressekonferansen, etter å ha stilt til et ti minutters intervju med TV 2. Foto: FRANCK FIFE

Den tyske trenersensasjonen hilser på TV 2 i et lite møterom i underetasjen på Pullman-hotellet i Paris, like foran Eiffeltårnet.

Han er ikledd hettegenser og smiler forsiktig idet han setter seg til rette i stolen.

– Dagen før, sånn som nå, er jeg avslappet. En halvtime før kampen begynner jeg å bli nervøs, sier Nagelsmann til TV 2.

Det er kanskje ikke så rart at nervene kommer snikende. Selv om Nagelsmann har vært en del av den europeiske fotballeliten i noen år nå, har han aldri stått overfor et slikt oppgjør.

Det er første gang han møter slik motstand i Champions Leagues utslagsrunder som Bayern München-trener. Presset er desto større ettersom han i fjor, under sin første sesong i klubben, ikke klarte å manøvrere seg forbi Villarreal i kvartfinalen.

– Det er en så viktig kamp for meg som manager, innrømmer han.

Han har rundet 40 kamper i Champions League med Hoffenheim, Leipzig og Bayern München. I 2020 nådde han semifinalen med Leipzig mot nettopp PSG, etter å ha slått ut Tottenham og Atlético Madrid.

«Hjertet revet ut»

Men sirkuset som kommer med tilværelsen som Bayern-trener, kan ikke sammenlignes med noe av det han har opplevd før. Klubben kalles gjerne FC Hollywood på grunn av de stadige historiene og intrigene utenfor det rent sportslige.

– Det er ikke så lett. Som regel er det et nytt tema hver dag. Du kan ikke forutse alt eller være forberedt på alt, sier Nagelsmann.

Mange trenere feier bort spørsmål om hysteriet som omringer dem, men den unge Bayern-sjefen er isteden ærlig om utfordringen.

MØTTES I CHAMPIONS LEAGUE: Ole Gunnar Solskjær og Julian Nagelsmann slår av en prat før kampen mellom Manchester United og RB Leipzig i desember 2020. Foto: Jan Woitas

De siste ukene har stormen handlet om stjernekeeper Manuel Neuer, som i et intervju sa at han følte det som at han fikk «hjertet revet ut» da klubben valgte å sparke hans gode venn og keepertrener Toni Tapalovic.

Det skjedde samtidig som Neuer akkurat var i gang med rehabiliteringen etter et benbrudd, og etter at Bayern hadde signert Yann Sommer som ny målvakt.

– Det er viktig å ha god kommunikasjon med alle rundt klubben og med alle spillerne på laget. Det er ikke så lett å snakke med alle spillerne hver dag, men du må prøve å gjøre det. Kommunikasjonen er noe av det viktigste i jobben, sier Nagelsmann.

– Har du lært deg noen triks?

– Et godt triks for meg er ikke å lese noe som står i mediene, for du blir gal av det. Du kan lese overskrifter uten å vite om de har korrekt informasjon eller bare prøver å sette fyr på klubben din, sier han og fortsetter:

– Jeg leser ikke mye, og prøver å kommunisere med sjefene og spillerne mine for å få de viktige tilbakemeldingene for meg. Med deres tilbakemeldinger kan jeg prøve å forbedre meg hver dag.

RASENDE: Manuel Neuer (i bakgrunnen) satte ikke pris på at Julian Nagelsmann kvittet seg med hans mangeårige keepertrener. Foto: Matthias Schrader

Sådde tvil om Mbappé

Nagelsmann bidro selv til overskrifter da han nylig sådde tvil rundt PSG-stjernen Kylian Mbappés skadeomfang. Klubben offentliggjorde at Mbappé kom til å være ute i rundt tre uker, og dermed miste det første oppgjøret mot Bayern München, men Bayern-sjefen sa at han ikke trodde på det.

Nå forklarer han seg etter mediekaoset han skapte.

– Jeg nevnte det bare da jeg hørte han var skadet, at jeg forbereder laget mitt som om han kommer til å spille. Hvis jeg sier at han ikke kommer til å spille og forbereder laget mitt deretter, kommer alle til å si «Nagelsmann er gal», at jeg ikke forbereder laget godt, sier 35-åringen.

Han lager gåsetegn med fingrene.

– Det «har ikke noe å si» om Mbappé starter eller kommer inn fra benken. Jobben min er å prøve å forutse noen ting, fokusere laget på noen av de viktigste temaene, og Mbappé er en av de viktigste spillerne. Jeg prøver å forberede dem på ham.

Tiden ser ut til å ha gitt Nagelsmann rett, for Mbappé har de siste to dagene trent med PSG og kommer til å være i kamptroppen på Parc des Princes tirsdag kveld.

– Jeg tror han kommer inn for noen kontringer etter hvert, men at han ikke spiller fra start. Han har bare trent et par ganger. Jeg er ikke PSG-trener. Vi får se når vi får lagoppstillingene. Vi er godt forberedt til begge tilfeller, sier Nagelsmann.

Dilemmaet

Selv om han bedyrer at man «alltid har press på seg» som Bayern- eller PSG-trener, er det ingen tvil om at det er disse oppgjørene som vil definere hans tid i den tyske storklubben.

Det er noe de to klubbene har til felles: Selv ikke rent bord i hjemlige turneringer kan gjøre opp for at man går på trynet i Champions League.

– Hvordan påvirker det jobben din som trener?

– Du må alltid ta avgjørelsen når du forbereder deg til disse kampene: Sier du til alle spillerne at det er noe spesielt, eller at det bare er normalt og at vi fokuserer på det vi ser hos motstanderen når vi analyserer dem?

– Det er alltid spesielt å prøve å analysere en motstander som PSG når de har spillere som Neymar, Mbappé, Marquinhos og Lionel Messi. Det er alltid spesielt å finne noen ideer, sier han.

Uten å legge skjul på at det får hjertet til å slå litt raskere.

– Jeg tror det er bra. Du trenger å føle deg litt nervøs. Da får du det spesielle humøret. Det er alltid spesielt når du hører hymnen. Men jeg er først og fremst glad for å kunne lede disse kampene. Jeg tror mange folke ville byttet plass med meg og sittet her og svart på spørsmålene dine, sier Julian Nagelsmann og fullfører:

– Etter kampen snakker vi om resultatet. Da er det fantastisk … eller ikke så fantastisk.