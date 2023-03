Bayern-bomben: – Kjæresten var et stort problem

FARVEL: Her er Julian Nagelsmann på vei inn til Bayern Münchens hovedkvarter, bare noen timer før den offisielle bekreftelsen om at han er sparket kom. Foto: CHRISTOF STACHE

– Det er ikke en naturlig sparking basert på resultatene, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Når du tenker på at Galtier i PSG fortsatt sitter, og Nagelsmann er sparket … det er smått absurd. Jeg tror det ligger et eller annet der som vi ikke vet om, fortsetter han.

Stamsø-Møller sikter til Champions Leagues åttedelsfinale, der Bayern slo PSG over to oppgjør uten å slippe inn mål.

PRESSET: Mange i Fotball-Europa hadde nok trodd at Julian Nagelsmann (til venstre) kom til å sitte lenger enn Christophe Galtier (til høyre). Foto: Andreas Schaad

Resultatet var i tråd med resten av klubbens kamper i Europa denne sesongen.

Bayern har vunnet samtlige, det til tross for at de var i gruppe med Inter og Barcelona.

– De har ikke vært helt der de skal være i ligaen, men i Champions League har Bayern vært knallbra, sier Stamsø-Møller.

Han tilføyer:

– Jeg mener jo at mye av det Bayern skal dømmes etter er hvordan de gjør det i Europa. Jeg så dem på nært hold både mot Barcelona og PSG, og det ble jeg veldig imponert over, sier Stamsø-Møller.

ETTERFØLGEREN: Det er allerede klart at Thomas Tuchel tar over for Julian Nagelsmann. Foto: Steven Paston

Derfor lurer han på om det ikke er misnøye i Bayern et eller annet sted.

– Det kan være fra trener-, spiller- eller lederhold. I Bayern er det veldig mange gamle storheter som skal ha et ord med i laget. Du må nesten være en helt perfekt ambassadør, trener og politiker for å passe inn der. Og det kan det tyde på at han ikke gjør, da, spekulerer TV 2s fotballekspert – som riktignok har forståelse for at Bayern valgte å gå for Thomas Tuchel.

Hevder at forholdet irriterte

Den tidligere Bayern-kjempen Markus Babbel mener også at det er ugler i mosen.

FORSVARSKJEMPE: Markus Babbel, nå 50 år, spilte nesten 200 kamper for Bayern München. Han har også en fortid i Liverpool. Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Han synes at Nagelsmann ofte har satt seg selv foran laget, og hevder dessuten å ha førstehåndskunnskap til trøbbel innad i troppen.

– Jeg vet at forholdet hans til Bild-reporteren er et stort tema i garderoben. Det ble ikke tatt godt imot at han ble sammen med henne. Kjæresten hans var derfor et stort problem for Bayern, hevder Babbel overfor den sveitsiske avisen Blick, hvor han jobber som fotballekspert.

Tyskeren fortsetter:

– Det var et tillitsbrudd fordi enkelte spillere ikke kunne si hva de tenkte lenger, for de var redd for at alt skulle ende opp i avisen.

📸 Julian Nagelsmann and girlfriend Lena Wurzenberger pic.twitter.com/Y7jIMT7Tfz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2022

I fjor sommer kom det frem at Nagelsmann datet Bild-journalisten Lena Wurzenberger. Hun ble da fjernet fra avisens dekning av Bayern München.

The Athletic skriver at mange spillere ikke brydde seg om «distraksjonene» knyttet til Nagelsmann, men at forholdet til Wurzenberger ikke akkurat hjalp på.

Det skal også ha vakt oppsikt da han ankom en trening på skateboard og ble sett kjøre motorsykkel i byen.

– Et mønster av en oppførsel som hører mer hjemme hos en storebror enn den farsfiguren det var behov for i garderoben, skriver The Athletic.

Skal ha skapt trøbbel for spiller

Nagelsmanns opptreden overfor pressen blir også trukket frem som et problem. Markus Babbel mener at den profilerte treneren «skulle si noe om alt».

The Athletic trekker frem et eksempel der 35-åringens utspill skapte trøbbel for en av spillerne:

– Tidligere Juventus-forsvarer Matthijs de Ligt hadde sagt til ham at «dagens treningsøkt var den tøffeste de siste fire årene». Nagelsmann fortalte stolt om det i sommer, og det førte til uønskede overskrifter i Italia for nederlenderen.

ARBEIDSLEDIG: Julian Nagelsmann blir trolig en ettertraktet mann på arbeidsmarkedet. Fredag skrev The Telegraph at Tottenham var inne på tanken om å gjøre et fremstøt. Foto: THILO SCHMUELGEN

Småproblemene ville neppe hatt så stor betydning for Nagelsmann, hadde det ikke vært for at resultatene har variert etter vinterpausen, poengterer The Athletic.

Forklarte sparkingen

Nettopp varierende resultater ble trukket frem av klubbens mektige klubbdirektør Oliver Kahn i pressemeldingen.

– Nå har vi dratt konklusjonen om at kvaliteten i stallen vår – til tross for Bundesliga-tittelen i fjor – har kommet til syne sjeldnere og sjeldnere. Etter VM har vi vært mindre suksessfulle og attraktive, sier Kahn.

– De store svingningene i prestasjonene har sådd tvil om vi kan nå målene våre denne sesongen, men også i fremtiden. Derfor har vi handlet nå, forklarer han.

BAYERN-TOPP: Tidligere stjernemålvakt Oliver Kahn. Foto: ODD ANDERSEN

En forklaring som «for så vidt er fair», synes Stamsø-Møller.

– Men da er det mange som hadde fått sparken, humrer han.

– Hadde de virkelig hatt troen på ham på lang sikt, hadde de ikke sparket ham nå heller, påpeker TV 2s fotballekspert.

Spår Tuchel-suksess

Han skjønner godt at Bayern bestemte seg for å gå for Thomas Tuchel.

– Tuchel har bevist mer. Jeg synes at han er en verdensklassetrener som fortjener sjansen til å trene Bayern. Det er det ikke tvil om, sier Stamsø-Møller.

– Det han gjorde i Chelsea, var formidabelt frem til spillerne sviktet ham – mener jeg, da.

TV 2S FOTBALLEKSPERT: Simen Stamsø-Møller. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Tuchel får ingen enkel start på Bayern-oppholdet. Først er det «seriefinale» mot Borussia Dortmund, som ligger ett poeng foran på tabellen.

Senere i april venter Erling Braut Haaland og Manchester City i Champions League. Første kamp spilles 11. april og sendes på TV 2s kanaler.