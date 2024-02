Baron har fått et nytt hjem etter norsk millionspleis: – Jeg er så takknemlig

LEVD I FATTIGDOM: I over ti år har Emille Baron levd i fattigdom. Nå har han og familien fått et hus. Foto: Frode Hoff / TV 2

I mars i fjor fortalte TV 2 historien om Emille Barons liv i fattigdom i Sør-Afrika.

– Jeg har ikke gitt et ekte smil på mange år, sa den tidligere Lillestrøm-keeperen.



Saken skapte stort engasjement i Fotball-Norge, spesielt blant Kanari-Fansen.

En Spleis ble opprettet så 44-åringen og hans familie kunne kjøpe seg et hus. Over 1,1 million kroner ble samlet inn.

Nå har sør-afrikaneren endelig fått et nytt hjem.

– Vi elsker det, skriver Baron i en tekstmelding til TV 2.



ET NYTT HJEM: Her har Baron og familien overtatt huset. Foto: City Press

Til den sør-afrikanske avisen City Press sier Baron:

– Jeg er så takknemlig til hele Norge. Nordmenn er en helt annen type mennesker, sier LSK-kulthelten.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive min takknemlighet og hvordan min familie setter pris på gesten.



NOT FOR SALE ANYMORE: Emille Baron har endelig fått huset sitt. Foto: City Press

Kanari-Fansen: – Veldig glade

Leder for Kanari-Fansen, Tony Johansen, er glad for at det endelig har løst seg med et fast bosted for Baron etter ti år med et liv fattigdom.

– Det er veldig bra at vi har klart å lande hus. Nå klarer de forhåpentligvis å få et bedre liv, sier Johansen til TV 2.

– Vi takker alle som har bidratt til Spleisen. Dette gjelder ikke bare Kanari-Fansen, men hele norsk fotball.



Han sier det har vært en lang prosess å få skaffet Baron et hus.

– Det er to forskjellige kulturer med Norge og Sør-Afrika. Vi har vært avhengig av bistand i Sør-Afrika og fått hjelp av nettverket til Kjetil Siem. Det har vært avgjørende for at vi har fikset et hus til ham.



Johansen sier Kanari-Fansen har vært opptatt av hvordan pengene fra Spleisen skulle forvaltes.

– Vi startet med å sende dem en nødsum i starten så vi fikk dem inn på et overnattingssted og de fikk mat, klær og mobiltelefon. Så startet prosessen med å få tak i en fast bolig og ha et månedlig budsjett.

GLAD: Emille Baron er svært takknemlig for all hjelp fra Norge. Foto: City Press

I månedene før han fikk hus bodde Baron i en leilighet, sponset av Spleisen. Forrige uke fikk han overrakt sitt eget hus i Germiston utenfor Johannesburg.



Huset som nå er kjøpt gjennom en stiftelse i Sør-Afrika. Kanari-Fansen har sikret seg kontroll på pengene.

– Boligen står i Baron sitt navn, men vi vil få tilkjent skjøtet som gjør at vi har sikret at han ikke kan selge huset om han skulle gjøre det etter tre måneder, forklarer Johansen.

– Det har vært en lang prosess som vi er veldig fornøyd med at vi har landet på beina. Vi ser frem til å få jevnlig oppdatering på hvordan det går med Baron.