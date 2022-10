Barcelona-smell: – På grensen til bortdømt

TV 2s kommentator Endre Olav Osnes reagerte kraftig etter at Barcelona tapte mot Inter.

Inter - Barcelona 1-0 (1-0)

Se kampens eneste mål i videovinduet øverst!

Barcelona gikk på en smell da de tirsdag møtte Inter i Champions League.

Først fikk Barcelona et annullert mål etter en hands fra Ansu Fati.

Like før slutt ropte Barcelona selv på straffespark. En Inter-spiller var tydelig borti ballen med armen, men dommeren valgte å avvise protestene.

Det fikk TV 2s kommentator til å reagere.

– Barcelona er på grensen til bortdømt i Milano. Dette er kritisk. Nå sitter Inter i førersetet. De har lagt alle eggene i potten. Om de ryker ut av Champions League, er det en sportslig og økonomisk fiasko. De blir kanskje snytt for ett poeng, som kanskje ville gitt dem et avansement, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Her er Inter forferdelig heldige, var dommen til TV 2s kommentator Espen Ween da hendelsen skjedde.

Se hendelsen selv!

Stopperkrise for Barcelona

Men det var ikke bare poengene som gikk tapt i Italia. Nok en gang måtte en midtstopper forlate banen med skade.

Andreas Christensen haltet av banen, med det som så ut til å være en skade som kan holde ham ute en stund.

Først ble Christensen taklet, men reiste seg igjen. Minuttet senere satte han seg ned på banen og holdt seg til ankelen.

Dermed har Barcelona mistet tre av sine midtstoppere i løpet av kort tid. Allerede er Jules Koundé og Ronaldo Araújo på sykestuen.

Sistnevnte mister trolig VM etter at han måtte gjennom en operasjon for å fikse hoften sin. Så gjenstå det å se om også VM står i fare for Andreas Christensen etter kveldens smell.

MARERITT: Andreas Christensen slet stort med skader i Chelsea. Det ser ut til å fortsette også etter sommerens klubbytte. Foto: Fabrizio Carabelli / ipa-agency.

Smell rett før pause

Hakan Calhanoglu sendte Inter i ledelsen like før pause.

Barcelona trodde de hadde utlignet etter 60 minutter, men VAR-rommet varslet dommeren om en straffbar hands. Dermed tok det ikke lang tid før målet ble annullert.

På overtid ropte Barcelona på straffespark. VAR-reprisen viste at ballen traff en Inter-spiller i hånda, men likevel ble det ikke dømt.

Inter-seieren sørger for at italienerne har en luke på tre poeng ned til Barcelona i kampen om plass i sluttspillet.