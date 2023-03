Barcelona siktet for korrupsjon: – Ser fryktelig dårlig ut

Spansk påtalemyndighet har siktet Barcelona for korrupsjon etter at klubben skal ha betalt en dommer over 70 millioner kroner.

Påtalemyndigheten bekreftet i midten av februar at klubben var under etterforskning som følge av utbetalingene. Fredag ble det bekreftet at Barcelona er siktet for korrupsjon.

– Det er en veldig alvorlig sak. Hele saken her er jo stygg, uansett hva som har skjedd. Siktelsen er jo selvfølgelig veldig alvorlig. Det ser jo fryktelig dårlig ut for Barcelona dette her, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Hva slags straff kan Barcelona få?

– Det kommer helt an på hvordan rettsaken går, men for de som har vært involvert i avgjørelsene, så kan det bli stygt. Slik jeg har skjønt det så er det påtalemyndighetene som har tatt ut siktelsen. Fotballen har ikke meldt seg på, så først må man finne ut om det er noe strafferettslig galt her, så får fotballen vurdere sanksjon deretter.

Det er den tidligere nestlederen i dommerkomiteen i det spanske fotballforbundet, Jose Maria Enriquez Negreira, som mottok pengene mellom 2016 og 2018.

Barcelona har begrunnet transaksjonene med at Negreira skal ha levert tekniske rapporter til klubben. I tillegg skal han ha bidratt med informasjon om talenter fra andre klubber i Spania.

– Korrupsjon er noe annet enn kampfiksing, for eksempel. De kan ha opptrådt uetisk uten at det nødvendigvis er kampfiksing, for eksempel. Det er mange nivåer her, sier Finstad Berg.

Fredag bekreftet påtalemyndighet at Barcelona er siktet i saken. Også de tidligere klubbtoppene Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Òscar Grau og Albert Sole er siktet, ifølge radiokanalen Cadena Ser.

Bartomeu og Rosell har tidligere vært presidenter i gigantklubben.

Pique følger dommerne inn i garderoben

– Fullstendig uetisk

16. februar ble det det klart at Barcelona etterforskes for utbetalinger til dommer. Da sa TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué følgende:

– Det er fullstendig uetisk å betale noen som er i dommerkomiteen. Det er dog ikke ulovlig, fordi det ble gjort via en ekstern tjeneste.

– Det er vanskelig å forsvare, men Barcelona kommer nok til å si at alle klubber får informasjon om dommerne. Den eneste personen som bør bli straffet er han som står ansvarlig for dette i klubben, sier han.

(©NTB)