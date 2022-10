Barcelona rotet det til: – De er i kjempetrøbbel!

Barcelona ryker med stor sannsynlighet ut fra Champions League-gruppespillet for andre sesong på rad.

Barcelona-Inter 3-3

Én ting gjaldt for Barcelona onsdag kveld. Seier.

Men da Robin Gosens sendte Inter opp i 3-2 to minutter før slutt, virket håpet å være ute.

Men minutter senere steg Robert Lewandowski til værs og stanget inn 3-3. Kampen endte uavgjort.

– Barcelona er i kjempetrøbbel, var dommen til TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Det vil være krise for Barcelona om de ryker ut for andre sesong på rad. De er hardt presset økonomisk, sier TV 2s LaLiga-reporter Christina Paulos.

Selv med uavgjort blir det tøft for Barcelona som nå er avhengig av at Inter svikter i sine resterende kamper. For Inters del holder det å vinne mot bunnlaget Viktoria Plzen i neste kamp.

– Å spille Europa League for Barcelona er ikke en nedtur, det er en fiasko, sier Paulos.

Uavgjort-resultatet tenner samtidig et syltynt håp og gjør at skjebnen kan leve noen uker til.

– Det halmstrået er veldig tynt ... sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Inter har alt i egne hender resten av gruppespillet. De har nemlig fordelen av å slå Barcelona på innbyrdes oppgjør.

KRISE: Slik ser det ut med to kamper igjen.

Dramatikk

Barcelona tok ledelsen i første omgang ved Ousmane Dembélé. Franskmannen var på riktig sted da Sergio Roberto pisket ballen inn foran mål.

Barca kunne gå til pause med ledelsen, men det skulle raskt snu.

Dembélé scorer kampens første mål

I andre omgang brukte Inter bare åtte minutter på å utligne. Nicolò Barella tok et av sine vanlige løp inn bak Barcas forsvar.

Gerard Piqué feilberegnet og Barella dempet ballen vakkert og satte den høyt i mål.

Piqué……Har vel hatt heldigere vurderinger i løpet av karrieren. Helt rullegardin. — Mina Finstad Berg (@minafberg) October 12, 2022

En vakker scoring av løpsmaskinen.

30 minutter før slutt scoret Lautaro Martínez. Fantastisk utført av argentineren, men igjen var det en svak involvert fra en Barcelona-forsvarer, denne gangen Eric Garcia.

– Med de investeringene som er gjort før denne sesongen, så er dette dramatisk, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Robert Lewandowski scoret ti minutter før slutt, men Camp Nou ble raskt stilnet da Robin Gosens sørget for 3-2 til Inter etter 88 spilte minutter.

– De stilner Camp Nou, utbrøt Mørtvedt.

Barcelona nektet å gi opp. To minutter på overtid steg Robert Lewandowski til værs og stanget inn 3-3. Dermed lever håpet til Barcelona i noen uker til, men håpet er syltynt.

Inter har nemlig fordel av å være bedre enn dem på innbyrdes oppgjør.

