Barcelona i totalkollaps: – Hodeløst

I løpet av fem minutter gikk Barcelona fra avansement til Champions League-exit. Da svartnet det for Barca-trener Xavi.

Barcelona – PSG 1–4 (4-6 sammenlagt)

Se det elleville sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

– Dette kommer til å bli en kveld å huske, folkens, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker før avspark.

Det fikk han rett i.

Straffespark, røde kort og fem mål. Det ble en høydramatisk kveld i Barcelona.

I hovedrollen? Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé.

Det var ikke en Barcelona-supporter på tribunen som ikke pep da Dembélé entret gresset før kampstart.

Dembélé ble aldri en hit i Barca og forrige sommer dro han til PSG.

Tirsdag kveld gjorde han livet surt for sin gamle klubb.

– Ousmane Dembélé hjemsøker gamleklubben, sa Øyvind Alsaker.



Barcelona ledet 4–2 sammenlagt etter at de tidlig tok ledelsen, men etter pause gikk storheten i total oppløsning i løpet av fem minutter.

Det hele toppet seg da Barcelona-trener Xavi sparket til et skilt foran fjerdedommeren og fikk rødt kort.

– Dette er mange kamper. Når du går bort til fjerdedommeren og sparker vekk det skiltet ... Dette nytter ikke. Han har et stort temperamentsproblem på sidelinjen, sier Morten Langli.

KLARE FOR SEMI: PSG-spillerne jublet vilt foran de tilreisende supporterne etter kampen. Foto: Juan Medina

Xavi raser mot dommeren: – Katastrofe

Etter kampen forteller Ilkay Gündogan til TV 2 når han innså at dette kom til å bli en tøff kveld.

– Det røde kortet ble avgjørende, mener jeg. Fra det øyeblikket skjønte jeg at dette ville bli tøft for oss. Å bli en mann mindre i en så stor kamp, selv om man leder med to mål, så er det nesten umulig, sier tyskeren til TV 2.

– Jeg er veldig skuffet, jeg må være ærlig å si det. Det er en frustrerende kveld for oss. Det føltes som om vi hadde alt i vår egne hender.

Ronald Araújo ble utvist etter 29. minutter etter å ha hindret Bradley Barcola som var alene gjennom. Dermed måtte Barcelona spille over 60 minutter med én mann mindre på banen.

SKUFFET: Ilkay Gündogan var selvsagt skuffet etter kampen. Foto: Joan Monfort

Barcelonas trener Xavi ble som nevnt utvist i andreomgang, men etter kampen oppsøkte han dommeren ute på banen.

Han reagerer kraftig på at Ronald Araújo ble utvist i duellen med Bradley Barcola.

– Det endret kampen fullstendig. Etter min mening er det for mye med rødt kort i den situasjonen, sier Xavi ifølge avisen Marca.

– Det er synd at jobben vi gjør gjennom en hel sesong ender med en dommeravgjørelse. Jeg fortalte dommeren at det var dårlig, at det var en katastrofe. Det drepte oppgjøret og forandret alt. Jeg liker ikke å snakke om dommere, men vi er nødt til å si det, sier manageren.

TV 2s eksperter Morten Langli og Erik Thorstvedt er helt uenig med Xavi. Under Fotballkveld var begge enig om at dommeren gjorde helt riktig i å vise ut Araújo.

SLUTT: Xavi har allerede annonsert at han gir seg som Barcelona-trener etter sesongen. Foto: JOSEP LAGO

16-åring sørget for pangstart

Kylian Mbappé slet stort mot Jules Koundé og Ronald Araújo i den første kampen. Derfor valgte han å legge seg på andre siden i returoppgjøret.

Dermed var det 17 år gamle Pau Cubarsi som måtte hindre superstjernen.

Fremme på banen var det enda yngre krefter som tok ansvar.

Nærmere bestemt 16 år gamle Lamine Yamal.

– Én mot én er han vidunderlig, sa Alsaker, da unggutten fikk ballen ute til høyre etter elleve minutter.

Noen sekunder senere lå ballen i mål. Yamal dro seg forbi Nuno Mendes og pisket ballen inn foran mål – hvor Raphinha hadde løpt seg fri.

Brasilianeren fikk en enkel jobb med å score sitt tredje mål mot PSG på seks dager.

– Det er lett å bli historieløs, men jeg kan nesten ikke huske å ha sett en så god 16-åring, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

– Tåpelig rødt kort

Etter 28 minutter smalt det for alvor i Barcelona. Ronald Araújo klarte ikke å henge på Bradley Barcola og dro ned PSG-spilleren.

Dommeren dro opp det røde kortet til Barca-stopperen.

– Det er et tåpelig rødt kort som gjør jobben nesten umulig for Barcelona, sier ekspertkommentator Brede Hangeland.



Utvisningen betydde også slutten for Lamine Yamal som ble ofret for å få inn midtstopper Iñigo Martínez.

Ti minutter senere lå ballen i Barcelonas mål. Igjen var det Barcola som skapte trøbbel for hjemmelaget.

Innlegget hans var perfekt for tidligere Barcelona-spiller, Ousmane Dembélé, som kunne stilne tilskuerne som hadde pepet på ham siden kampstart.

– For en revansj, sa Alsaker.

Fem marerittminutter for Barcelona

Åtte minutter ut i andreomgang fikk Vitinha drømmetreff. PSG-spilleren hamret ballen i mål og dermed var lagene like langt.

Kort tid senere fikk Barcelona-trener, Xavi, rødt kort av dommeren. Dermed måtte også han trekke vekk fra banen.

Ikke lenge etter pekte dommeren på straffemerket til Barcelona. Ousmane Dembélé gikk i bakken etter å ha blitt taklet av Cancelo.



På fem minutter hadde Barcelona gått i full oppløsning. Baklengs, rødt kort på treneren og straffe imot.

– Det er en hodeløs takling, var dommen til Hangeland.



Mbappé var sikker fra straffemerket. Dermed hadde PSG gått fra å ligge under 2–4 sammenlagt til å lede 5–4.

Like før slutt scoret Mbappé sitt andre mål og sørget for 4–1 til PSG, noe som betydde 6–4 sammenlagt.

Den første semifinalen i Champions League blir dermed PSG-Borussia Dortmund.