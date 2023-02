Barcelona holdt på å gå på kjempesmell – kan bli anket

Barcelona fikk medhold av domstolen sent på Deadline Day. LaLiga varsler anke.

KONTRAKT GODKJENT: Gavi er formelt sett registrert som førstelagsspiller for Barcelona. Foto: PAU BARRENA

Økonomien til Barcelona de siste årene har vært særdeles komplisert. På overgangsvinduets siste dag kunne det hele toppet seg.

Flere unggutter i Barcelonas tropp har formelt sett vært registrert for B-troppen på grunn av den krevende finansielle situasjonen. Det gjaldt blant andre Alejandro Balde og Gavi.

Det er ikke optimalt, og Barcelona har naturligvis ønsket å ha Gavi i A-lagsstallen. Men kompliserte regler fra LaLiga har gjort det hele svært utfordrende.

Reddet vill utkjøpsklausul

TV 2s LaLiga-ekspert Guilem Balagué var gjest under TV 2s Deadline Day-sending like før overgangsvinduet stengte. Da kunne han si at Barcelona akkurat hadde reddet seg fra en potensiell kjempesmell.

FRA B TIL A: Gavi er omsider registrert for førstelaget til Barcelona. Foto: ALBERT GEA

– Barcelona måtte registrere Gavi som en førstelagsspiller, og det har de akkurat gjort. Hvis ikke ville utkjøpsklausulen gått fra én milliard euro (nesten elleve milliarder kroner) til null. Han ville vært en gratis spiller i sommer, sier han.

LaLiga hadde altså satt ned foten for langtidskontrakten til Gavi som ble signert i september. Dermed gikk Barcelona til en spansk domstol og ba om suspensjon av seriens avgjørelse.

Domstolen godkjente, og regelen ble suspendert.

– Barcelona ville gjøre alt i sin makt for at Gavi ikke skal forlate. Han elsker Barcelona, og signerte en ny kontrakt. LaLiga er ikke enige med Barcelona, men de går med på det denne gangen, sier Balagué.

Skal anke

Nå har LaLiga komme med en uttalelse - og de vil ikke gi seg.

– LaLiga vil selvfølgelig rette seg etter det foreløpige tiltaket, men vil anke det, med tanke på at det er tilstrekkelige faktiske og juridiske grunner til at domstolen kan fjerne det, meddeler de i en uttalelse.

Foreløpig er altså Gavi registrert som A-lagspiller med en heftig utkjøpsklausul.

I den forbindelse har Gavi fått draknummer 6 for Barcelona, etter at han tidligere var nummer 30.

