Barcelona etterforskes for utbetalinger til dommertopp

Påtalemyndigheten i Spania etterforsker Barcelona for angivelig å ha betalt 15,2 millioner til et selskap som var eid av en person i en spansk dommerkomité.

Den spanske radiokanalen radio Cadena SER meldte onsdag at utbetalingene skal ha skjedd til et selskap eid av Jose Maria Enriquez Negreira. De skal angivelig ha blitt utført mellom 2016 og 2018, i tidsrommet da Negreira var visepresident for en dommerkomité i Det spanske fotballforbundet.

Barcelona opplyser ifølge Reuters om at klubben er klar over etterforskningen, men forklarer anklagene med at klubben leide inn en ekstern konsulent som forsynte klubben med tekniske rapporter relatert til proffdømming.

Ifølge spanske medier skal påtalemyndigheten ha startet etterforskningen allerede i 2022. Den ble igangsatt etter at skattemyndighetene ikke skal ha funnet noen informasjon eller tjenester levert til Barcelona som samsvarer med de 15,2 millioner kronene som ble utbetalt.

Cadena SER har sitert Enriquez Negreira på at rådene han ga klubben var av muntlig karakter og handlet om spillernes interaksjoner med dommere. Han nekter for noen gang å ha favorisert Barcelona i noen dommeravgjørelser.

Det spanske fotballforbundet opplyser i en pressemelding at de vil stille seg til disposisjon for den spanske påtalemyndigheten.

(©NTB)