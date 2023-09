Barcelona bekrefter ny stjernesignering: – Kan skaffe dem tittelen

PORTUGISISK POWER: Joao Felix og Joao Cancelo er begge klare for Barcelona. Her sammen med Bruno Fernandes i VM. Foto: JENNIFER LORENZINI

To portugisere er klare for Barcelona på Deadline Day.

Se Deadline Day-sending nå på TV 2 Sport 1, TV 2 Play og tv2.no.

Barcelona har virkelig vist muskler på Deadline day. I løpet av kvelden har de bekreftet to stjernesigneringer:

Portugiserne João Félix og João Cancelo.

Begge kommer på sesonglange lån fra henholdsvis Atlético og Manchester City. Det er ingen kjøpsopsjon på noen av dem.

– Det er et slags smutthull. De finner jo noen måter å gjøre det på, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Han er mest begeistret for overgangen til Cancelo.

– Cancelo tenker jeg kan gjøre en stor forskjell for å skaffe dem tittelen, sier eksperten.



Høyrebackplassen er nemlig en posisjon klubbens trenere har strevd med helt siden Dani Alves herjet.

– De har brukt stoppere som Ronald Araujo og Jules Kounde som høyreback. Sergi Robert og Sergino Dest har også blitt prøvd ut. Alves ble til og med hentet tilbake fordi de ikke fant noen andre, sier han.



Han syns signeringen av Felix inn i rekkene er «fornuftig og greit». Utlånet til Chelsea i vår ble ingen suksess. Likevel velger altså Barcelona å hente 23-åringen.

– Jeg syns vi så glimt av storspill. Går det an å ha mer utur enn han hadde. Jeg har tro på spilleren.



Stamsø-Møller utdyper.

– Jeg ser en så ung og teknisk fotballspiller som tok ting tidlelig. Jeg tenker at under ledelse av noen som tenker mer offensiv og frihet, så kan det bli bra. Han er sulten, for han har jo ikke vunnet mye.

Det har vært mye aktivitet hos katalanerne i dag. Tidlig på Deadline Day ble Ansu Fati bekreftet klar for Brighton på et lån. Samme type avtale er det for Eric Garcia, som skal spille kommende sesong i Girona.