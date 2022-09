Banestormer bønnfalte Messi om å signere kroppen hans

Fotballstjernen Lionel Messis innbytte i privatlandskampen mot Jamaica vakte oppsikt. Argentineren scoret to mål i 3-0-seieren.

Det gjorde at Argentina gikk opp i sin 35. strake kamp uten tap. Det er kun to kamper til Italias rekord på 37.

Det første målet sto Manchester City-spiss Julian Alvarez for etter 13 minutter. Etter hvilen var det klart for Messi på stadion i New Jersey i USA. Til enorm jubel entret han gresset ti minutter ut i 2. omgang.

Han la på til 2-0 med et skudd utenfor 16-meteren før han satte inn et frispark på lekkert vis fra omtrent samme distanse. Begge målene kom i kampens siste fem minutter.

KOMPLETT KAOS: En ivrig banestormer takles av en vakt. Elsa/Getty Images/AFP

I løpet av den drøye halvtimen Messi var på banen, var det intet mindre enn tre personer som stormet banen for å få et øyeblikk med en av sportens aller største navn gjennom tidene.

Ved ett tilfelle forsøkte en supporter i bar overkropp å få Messi til å skrive autografen på ryggen før han ble stoppet av sikkerhetsvakter, mens Messi stod der og skrev på ryggen hans.

FØRES BORT: Tusjmannen ble lagt i bakken mens Messi signerte ryggen hans. Foto: Andres Kudacki / AFP

Etter kampen kunne man se jamaicanske spillere flokke seg rundt Messi for å ta selfie og få autografer av ham.

Messi står med 90 landslagsmål. Det er andre kampen på rad at 35-åringen scorer to mål i én kamp. Han gjorde det samme mot Honduras fredag.

Etter kampen ble det klart at hovedtrener Lionel Scaloni har forlenget sin kontrakt med Argentina fram til VM i 2026. Scaloni tok over jobben til Jorge Sampaoli i 2018.

(©NTB)