Bakenga ble satt ut av tilbud: – Dæven, det er mye penger

– Jeg var litt sånn: «Hva kan dukke opp?», sier Bakenga til TV 2 på telefon fra Kypros, der han fredag signerte en kontrakt med Apollon Limassol.

Den varer i første omgang frem til sommeren, ut den kypriotiske sesongen, men har opsjon om en ettårig forlengelse. Dermed kan trønderen fort komme til å holde det gående på den solrike øya minst til sommeren 2025.

Scenariet virket ikke fullt så sannsynlig hvis man spoler noen måneder tilbake i tid.

– Jeg tenkte tydeligvis litt lavt om meg selv, ler Bakenga.

Han avsluttet sesongen med ni mål i Eliteserien og rykket ned med Stabæk, sier han var «misfornøyd» med seg selv. Da han begynte å tenke på fremtiden i oktober, var ingenting utelukket.

Selv ikke å sette strek allerede som 31-åring.

– Alle tanker har vært involvert. Det måtte være noe veldig bra for at jeg skulle fortsette som fotballspiller. Det streifet meg å legge opp, det hadde ikke vært feil av meg å gjøre det om det ikke var noe som trigget meg. Jeg hadde det ikke i meg å forlenge karrieren for å forlenge karrieren, sier Bakenga.

Men så begynte det å koke. Tilbudene tikket inn.

– Jeg ante ikke at det skulle komme så mye. Klubbene har tydeligvis ikke bare sett på om jeg har satt ballen i mål, men også på bevegelsene og smartheten min. De tror tydeligvis jeg har mer i meg. Det har vært nok til at de har villet legge penger på bordet. Den så jeg ikke komme, sier Bakenga.

Utenfor fotballen har det heller ikke stått stille: Bakenga har blitt kåret til «årets trønder» av Adresseavisen og NRK Trøndelag, talte nylig på NHOs årskonferanse og har på nyåret lansert sin nye podkast «Mush Hour».

6-7 mill. i årslønn

Han røper at han har blitt fulgt av et kamerateam som har dokumentert tilbud, telefonsamtaler, forhandlinger og de vanskelige valgene som har preget tilværelsen som kontraktløs spiss de siste månedene.

Innholdet vil bli publisert på Bakengas sosiale medier fremover.

– Jeg er mer åpen enn en fotballspiller noensinne har vært, varsler spissen, som derfor ikke vil gå nærmere inn på hvilke klubber som har vært mest aktuelle.

TV 2 er kjent med at rumenske CFR Cluj var en av klubbene som var med på oppløpssiden i jakten på Bakengas signatur. Han nevner også «asiatiske eventyr» og «klubber som kjemper om Europa».

– Hva er det meste du har fått tilbud om?

– Seks-syv millioner netto i årslønn, sier Bakenga.

– Hva går gjennom hodet ditt da?

– Dæven, det er mye penger. Du tenker på hva du kan utrette med de pengene. Der er jeg. Jeg vil gjerne utrette ting. Jeg har en indre driv om å bygge flere skoler og barnehjem i Kongo. Så for min del er det det første jeg tenker på. For den og den summen kan jeg bygge her, her, her og her, og fortsatt sitte igjen med én eller to (millioner) selv. Det er fristende, innrømmer han.

– Du sitter der og tenker at det er mye penger. Kanskje ikke for andre, men for en som spilte for Stabæk og rykket ned, så er det vanvittig med penger. Det var sinnssykt. Hodet mitt har gått i 150, sier han.

Rekdal-stikk

Kypriotiske Apollon Limassol var ikke det mest lukrative tilbudet økonomisk, understreker Bakenga.

– Det kunne ikke være den eneste grunnen til at jeg dro, sier han og forklarer valget:

– Jeg og dama har tatt noen gode runder på hvor vi tror det blir den beste totalpakken. Det var her. Det tikker av mange av boksene jeg liker. Det er varmt og alle skryter veldig av livet her, og jeg er opptatt av å trives utenfor banen. Samtidig tror jeg det blir utfordrende på banen, og jeg har mer juice i meg til å ta en siste dans som ikke bare er gåfotball med masse millioner i lønn. Det er en klubb som vil oppnå noe og en trener som virkelig ønsket meg.

NYE FARGER: Mushaga Bakenga ble fredag presentert for sin nye klubb. Foto: Apollon Limassol

Allerede søndag er det klart for lokaloppgjør hjemme mot Aris Limassol. Bakenga beskriver de siste døgnene som «ville».

– Jeg får én trening med laget før jeg blir kastet til ulvene, sier han.

Bakenga var ikke den eneste nordmannen som landet på Kypros denne uken. Kjetil Rekdal ble onsdag offentliggjort som ny trener for Omonia Nikosia.

– Hvem er kongen av Kypros nå?

– Det vet «Reka» at er meg, sier «Mush».