Bak tatoveringene skjuler det seg en dramatisk historie

Larissa Crummer drømmer om å skyte Brann til nok et seriegull. At hun har muligheten er flaks.

ARR FOR LIVET: Larissa Crummer (27) har tatoveringer over hele kroppen. Mellom de på venstre legg skjuler det som kunne blitt slutten på karrieren seg. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Larissa Crummer krummer nakken og setter hodet til et strøkent innlegg fra sin nye lagvenninne, Andrine Hegerberg.

Ballen går i bue og landet utagbart i nettet.

Første trening er unnagjort med Brann. 27-åringen fra Brisbane, Australia, er fornøyd med det hun har sett.

– Laget ser veldig bra ut. Dette er helt klart et nivå opp for meg. Målet er å løfte troféer med denne gjengen ved sesongslutt, sier den australske spissen til TV 2.

Larissa Crummer (27) har signert en toårskontrakt med Brann. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Branns nye angrepsvåpen står med 33 landskamper og fire scoringer for Australia. Selv beskriver hun seg slik som fotballspiller:

– Jeg er veldig rask. Jeg er sterk, så jeg er god til å holde på ballen. Jeg er opptatt av samhandling med medspillere og liker veldig godt å kombinere før jeg går i bakrom.

– Et tøft valg

Larissa Crummer har reist 16. 600 kilometer for å starte sitt nye fotballiv.

Familien er med, men kun i blekkform på venstre underarm.

FAMILIEN: Larissa Crummer (27) har dedisert hele venstre arm til familien. Slik har hun følelsen av alltid å ha de med seg hvor en hun er. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Det var ganske tungt å ta den avgjørelsen, sier Crummer til TV 2.

– Familien min betyr utrolig mye for meg. De har alltid støttet meg, så hele venstre arm har tatoveringer om familien og reiser.

– På den måten er de alltid med meg uansett hvor jeg drar, sier Crummer og smiler.

DEKORERT: Larissa Crummer har flerfoldige tatoveringer på kroppen. Noen av mer betydning enn andre. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Heldigvis har den familiekjære fotballspilleren fått med seg samboeren og hennes to barn på flyttelasset.

– Hun kommer til å fly frem og tilbake med de to barna, så det gjør det definitivt lettere for meg at de ble med meg hit.

I hjemlandet tjente spissen til livets opphold i Brisbane Roar. Det vil si, ikke helt, ved siden av fotballen måtte 27-åringen jobbe fulltid som rørlegger.

– Jeg jobbet med faren min som rørlegger hver dag etter trening.

«Oh snap»

Tatoveringen øverst på den venstre leggen inneholder to ord.

«Oh snap».

Den minner Larissa Crummer på skaden som nesten kostet henne det venstre beinet.

MINNER: En tatovering minner om det som en gang var for Larissa Crummer. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Alt som kunne gå galt gikk galt.

I en kamp for Newcastle Jets i 2019 ble livet snudd på hodet.

– En keeper kom skliende ut i feltet og traff leggen min. Beinet ble sittende fast og knakk på midten, sier Crummer til TV 2.

– Begge beina røk tvert av, noe som gjorde at jeg var satt ut av spill i to år.

To år med knallhard jobbing, mye blod, svette og tårer skulle til. Men det kunne gått skikkelig galt.

GALGENHUMOR: Oh snap er en tatovering Larissa Crummer tok for å gjøre skaden mindre alvorlig. Sannheten var at den kunne kostet henne leggen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Jeg har fått nye plater operert inn, skruer ut, skruer inn og komplikasjoner under operasjon, sier 27-åringen til TV2.

Og det var under en av flere operasjoner det holdt på å gå galt. På et tidspunkt fryktet legene at de måtte amputere.

Selv var hurtigtoget fra Brisbane overbevist om at hun aldri ville kunne gå igjen uten å kjenne konstante smerter.

– Jeg er bare sjeleglad for at jeg er tilbake og kan spille for fullt, sier en glad Brann-spiller til TV 2.

27- åringen venter nå på arbeidstillatelse. Om den kommer på plass denne uken, blir Crummer en del av Brann-troppen som tar i mot Åsane lørdag ettermiddag.

