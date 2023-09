Avsløring på direkten: – Lever et annerledes liv

Viking-Sandefjord 4-3

Den 27 år gamle sørlendingen var et aktivum mot Sandefjord.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah setter ord på prestasjonen:

– Han jobbet utrettelig og var et konstant uromoment. Han er ganske god på å presse, har OK fart i bakrom og vi vet at han har en vanvittig venstreslegge.

– Og i dag var han så våken, og var så vass, roser den tidligere midtstopperen.

Amankwah peker også ut hvilket område Salvesen er den aller beste i Eliteserien på. Se analysen her:

Ekspertkollega Jesper Mathisen lar seg også imponere av spissen.

– Han har et sånt ufattelig deilig, rent treff på ballen, og i luften har han utviklet seg til å bli en ustoppelig god hodespiller, sier Mathisen.

Under søndagens Fotballkveld kom den tidligere Start-profilen med en avsløring om Vikings superspiss, som han har god kjennskap til i og med at de er fra samme by.

– Han kranglet med svigerfamilien hele uken. Hans svigerbror giftet seg i Moss i går. Det bryllupet skulle ikke han være en del av, for Viking jakter gull, fleipet Mathisen med et stort glis, og la til:



– Det var nok ikke det som var forklaringen, han skulle forberede seg optimalt.

Slik svarer han

Salvesen ler godt av ekspertens utspill, og kan berolige TV 2s seere med at det naturligvis aldri var noen krangling.

– De har selvfølgelig full forståelse for det, skriver han i en SMS til TV 2.

– Hvordan er det å gå glipp av sånne ting?

– Det er jo som alt annet man må forsake som fotballspiller. Jeg lever jo et veldig annerledes liv enn kompisene mine som studerer eller har «vanlige» jobber. Men på den andre siden er man meget privilegert som får lov til å spille for flere tusen hver helg. Jeg ville ikke byttet, svarer Salvesen.

STORSPILTE: Lars-Jørgen Salvesen scoret to mot Sandefjord. I Eliteserien står han med ni mål på 21 kamper. Foto: Carina Johansen

Resten av høsten venter det en innbitt gullkamp for Salvesen og co.

Med åtte kamper igjen leder Viking serien, to poeng foran Bodø/Glimt på andreplass.

Gis gode sjanser

Petter Myhre mener at Stavanger-laget har gode sjanser.

– De har en fordel av at de kun har seriekamper, en bred stall og få skader. Bodø/Glimt skal ut i Europa, har en skadefylt tropp og cup i tillegg. Den gjengen har all grunn til å ha troen på at de vil kjempe hele veien inn, sier den tidligere LSK-assistenten i Fotballkveld.

Mathisen lar seg imponere av at Viking holdt hodet kaldt da de fikk 2-2 i fleisen like før pause.

– Responsen i andre omgang, og måten de vant kampen på – nok en gang ser de ut som et gullag, mener han.