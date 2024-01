Avslører nye detaljer: Fryktet for Adas karriere

Få vet hva Ada Stolsmo Hegerberg gikk gjennom i over tre år. Nå kommer en av dem som er tettest på henne med detaljer som tidligere aldri har blitt fortalt til offentligheten.

– Når en av dine klienter er Ada Hegerberg, er din plikt å flytte fjell for at hun skal bli bedre. På grunn av spilleren hun er, men viktigst av alt på grunn av mennesket hun er.

Det sier Victor Bernard til TV 2.

Sammen med Alan Naigeon driver han agentselskapet A&V Sports, som representerer Norges spisstjerne Ada Stolsmo Hegerberg.

Onsdag scoret Hegerberg i sin sjette strake kamp for storklubben Lyon.

Hun er tilbake.

Men veien dit har vært lang. Den har vært veldig lang.

TRØBBEL: Ada Stolsmo Hegerberg forlater banen før kampen mot Sveits i VM etter å ha skadet seg under oppvarmingen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Teamet rundt Hegerberg har sagt mye om skadehelvete Gulballen-vinneren har vært gjennom.

Nå åpner de for første gang opp om hvordan de etter over tre års intens jobbing, klarte å finne en løsning.

I dette intervjuet forteller Victor Bernard detaljer som kun har vært kjent i Hegerbergs innerste sirkel.

Hvordan superspissen i tre år kjempet mot smertene.

Hvordan en fransk professor i bioteknologi ga dem et helt nytt perspektiv på skaden.

Og hvor problematisk det er at kunnskapen og kompetansen rundt kvinners fysiologi er dårligere enn på herresiden.

TETT SAMARBEID: Victor Bernard og Ada Hegerberg har i samarbeidet i mange år. Her fra et tidligere intervju med duoen. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

Det var i april 2019 at Ada Stolsmo Hegerberg kjente smerter i venstre legg.



Hegerberg fortsatte å spille for Lyon i en sesong hvor klubben løftet både ligatittelen og Champions League-trofeet.

Hun ble også tidenes mestscorende kvinne i Champions League denne sesongen.

Det skulle gå 16 måneder før hun ble operert for smertene i leggen, noe som viste seg å være et tretthetsbrudd.

I mellomtiden (januar 2020) hadde hun fått avrevet det fremre korsbåndet i høyre kne.

Hun ble raskt operert for korsbåndskaden og i august 2020 ble hun også operert for tretthetsbruddet i leggen.

– De siste tre årene ... Jeg hadde jo en korsbåndsskade, men det gikk egentlig veldig, veldig bra. Det gikk smidig. Men så har jeg slitt ekstremt mye med et stressbrudd i leggen som aldri leget seg.

Det sa Ada Hegerberg da hun møtte TV 2s ekspert, Solveig Gulbrandsen, til et intervju før Norges landskamp mot Østerrike i desember.

UTEN BALL: Ada Hegerberg har måtte trene mye på egenhånd de siste årene. Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Det hjalp ikke at samfunnet var stengt ned grunnet koronapandemien.

– Jeg følte meg helt alene mange ganger. Jeg var helt rådvill, forklarer Hegerberg.



Etter 625 dagers skademareritt var hun tilbake på banen i oktober 2021.

Men det skulle ikke gå lang tid før problemene i leggen blusset opp igjen.

Vendepunktet skulle ikke komme før etter EM i 2022. Altså over tre år etter at hun først kjente smerter i leggen.

I Norges kamp mot Belgia i september 2022 gikk stjernespilleren i bakken og holdt seg til venstre bein.

Foto: Begge foto av Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Dagen etterpå opplyste Norges Fotballforbund at en røntgenundersøkelse viste at Hegerberg ikke hadde pådratt seg et brudd.

Hun forsvant likevel fullstendig fra offentligheten. Det skulle gå over et halvt år før hun var tilbake på banen. Hun scoret etter ett minutt.

I ettertid var hun taus om skaden som holdt henne ute i seks måneder.

– Det var utrolig lite kompetanse å få som kvinnelig fotballspiller. Jeg måtte virkelig grave dypt for å finne ut hva jeg skulle gjøre for å bli frisk, sier Hegerberg i møtet med Solveig Gulbrandsen.

LEGENDE MØTER LEGENDE: Solveig Gulbrandsen møtte Ada Stolsmo Hegerberg før jul. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2.

Hun trekker frem støtten fra familien, ektemannen Thomas Rogne, kompisene og agentene som ekstremt viktig.

– Agentene ikke minst. De har virkelig gått hardt ut for å finne hjelp. Så fant vi den hjelpen vi trengte og da gikk det raskt. Folk ser ikke alle prosessene som var på gang, det har vært jævlig tøft, sier Hegerberg i intervjuet med Gulbrandsen.

Nå avslører Victor Bernard hva som ble løsningen og hvor ille det faktisk stod til.

– Etter Belgia-kampen fant vi ut at Ada ikke bare hadde spilt Champions League-finale med et hull i tibia, men også EM. Smerten var for akutt for henne til å fortsette, og det stoppet mot Belgia.

Tibia er kanskje mer kjent på folkemunne som skinnebeinet, det kraftigste leggbeinet. Tibia bærer 90 prosent av vekten som beinet belastes med.

Kvinner har mindre diameter på tibia sammenlignet med menn, dette er ifølge Olympiatoppen en kjent risikofaktor for utvikling av stressreaksjoner.



Funnene skulle bli vendepunktet for Ada Hegerbergs skademareritt.



For helt siden april 2019 hadde Victor Bernard og teamet rundt Hegerberg jobbet for å finne en alternativ løsning på smertene i leggen.

– Vi gikk så langt vi kunne for å finne den nødvendige kompetansen. På et tidspunkt føltes det som vi var ved veis ende, selv om jeg fast bestemt tror at hun aldri tenkte å legge opp. Men med ryggen mot veggen er det ikke så mye mer man kan gjøre enn å jobbe på, sier Bernard til TV 2.

Han tvilte aldri på at Hegerberg ville kjempe, men på medisinsk grunnlag var frykten større.

– Fryktet du noen gang at Ada kom til å legge opp?

– Vi kan si det streifet tankene, men aldri så seriøst. Vi kjenner Ada for godt. Var det én person i verden som skulle komme seg gjennom dette, så var det henne. Men medisinsk, ja. Det kommer et tidspunkt hvor man går tom for ideer, vi er ikke leger.

Han visste at dersom de fant en løsning, så ville det trolig også kunne bety mye for kommende generasjoner kvinnelige fotballspillere.

– Vår rolle er å finne kompetanse. Det er der det stopper for oss. Deretter gjør vi selvfølgelig vårt beste for at alt skal gå problemfritt, men vi har absolutt ingen vitenskapelig kompetanse, det overlater vi til de profesjonelle.



Svaret fant de ikke hos en lege. Heller ikke hos en som jobbet med fotballspillere.

En fransk professor i bioteknologi og biologi skulle gi dem et nytt perspektiv.

– Vi har hatt flaks med å jobbe med en veldig dyktig fysioterapeut i Frankrike som hjalp oss med å komme i kontakt med en professor ved navn Gérard Dine.

Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ifølge Bernard er Dine ekspert på alt innen biologi og har tidligere jobbet med WADA (Verdens antidopingbyrå) i 30 år.

– Etter skaden Ada pådro seg mot Belgia måtte det tas en beslutning, som hun tok med vår støtte. Hun hadde noen muligheter, noen var kirurgiske, mens andre var mildere fremgangsmåter forklart av Gérard Dine.

De bestemte seg for å gå for Gérard Dines metode.

– Vi valgte en mykere tilnærming som har blitt diskutert ganske omfattende i nye publikasjoner både i USA og Norge. Jeg tror Olympiatoppen også har en ganske god guide for stressbrudd, sier Victor Bernard.

Her kan du lese Olympiatoppens guide for utredning og rehabilitering av stressreaksjoner i tibia.

For Bernard og resten av teamet rundt Norges spisstjerne var det en lang prosess.

Jobben som agent er veldig mye mer enn å finne en ny klubb og forhandle kontrakter for spillerne dine.

– Som agenter handler det mye om samtaler, venting og angst. Du er nødt til å være der for idrettsutøveren når hun trenger deg. Dette gjelder ikke bare Ada, men også våre andre klienter. Gode stunder er morsomme å dele, men det er de dårlige stundene som er definerende, sier Bernard til TV 2.

Men med Gérard Dines metode begynte de å se fremskritt.

Store fremskritt.

– Fysioterapeuten forholdt seg til målinger, kliniske undersøkelser og Adas egne følelser, støttet opp av bilder som var tatt. Stort sett rasjonelle ting, sier Victor Bernard.

– Det føltes som om alt gikk bedre enn før, hun gikk fra daglig konstant smerte til smertefrihet. Humøret ble bedre, treningene ble bedre og hun trente hardere. Det føltes som om at det var en endring. Så kom kampen mot EA Guingamp hvor hun scoret på sin første berøring, sier Bernard.

Hegerberg hadde vært borte fra banen og offentligheten i seks måneder da hun scoret mot EA Guingamp i mars 2023.

Hun scoret i tre strake kamper, samt at hun scoret begge Lyons mål i cupfinalen hvor de beseiret rivalen PSG 2-1.

Fortsatt er Lyon forsiktig med hvor mye belastning de gir superstjernen. Denne sesongen har kun spilt 90 minutter i to kamper.

Likevel står hun med 12 mål på 14 kamper for den franske klubben. To av dem mot Brann i Champions League.

LYON I NORGE: Brann klarte sensasjonelt å holde Lyon til uavgjort da lagene møttes i Champions League i desember. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hun har startet få kamper siden trenerne ikke vil ta for stor risiko, noe som er normalt. Jeg mener hun er ... Om ikke Europas beste målscorer, så er hun ikke langt unna nå. Hun har jo bare spilt halvparten av det de andre har, sier Victor Bernard og fortsetter:

– Å kunne levere slike prestasjoner etter opp- og nedturene de siste årene, er rett og slett ekstraordinært. Selv hennes nærmeste kan egentlig ikke sette seg inn i hva det krever både fysisk og mentalt.

VIKTIGE STØTTESPILLERE: Pappa Stein Erik Hegerberg og mamma Gerd Stolsmo har vært ved Ada Stolsmo Hegerbergs side gjennom hele karrieren. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Forskning og kunnskap om kvinnefotball og herrefotball er natt og dag.

De siste årene er det blitt tatt steg, men man har fortsatt en lang vei å gå.

I 2019 åpnet «Senter for kvinnefotball» i Tromsø. Det første forskningssenteret for kvinnefotball i verden.

42 millioner kroner ble bevilget til å forske på kvinnefotball i Norge.

– Det er store hull i den forskningsbaserte kunnskapen i kvinnefotballen, sa prosjektleder, Svein Arne Pettersen, ved Universitetet i Tromsø til Aftenposten.



Foto: Lage Ask / TV 2

Victor Bernard i selskapet A&V Sports som representerer Hegerberg, legger ikke skjul på hvor problematisk det er.

– Problemet er stort. Mangelen på kompetanse er reell. Kvinner har annerledes kropper og det er gjort veldig få studier. Det er få eksperter på kvinners fysiologi.

Selv antar Victor Bernard at hele 15-25 prosent av klientene deres pådrar seg langtidsskader hver sesong.



Han er klar på at denne prosentandelen kunne vært lavere om man hadde bedre kunnskap om temaet.

– Som fotballfans vil vi bare se de beste spillerne spille, uavhengig av om de er klientene våre eller ikke. Jeg tror folk undervurderer hvor imponerende prestasjonene til spillere som Ada faktisk er, hun har scoret i snitt ett mål per kamp gjennom hele karrieren. I tillegg har hun vunnet seks Champions League-titler.

– Noe slikt skjer nesten aldri, så fotballen trenger å ta vare på henne og de andre store spillerne – for det kommer aldri til å komme en ny Ada.

HISTORISK: Ada Hegerberg ble i 2018 tidenes første kvinne til å vinne Gullballen. Fotballens mest prestisjefulle individuelle utmerkelse. Foto: Christophe Ena / AP.

