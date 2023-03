Avslører hemmeligheten: – Det er nøkkelen

Superduoen er fortsatt bombesikker på Real Madrid. Toni Kroos peker på to årsaker til at de fortsatt er best.

Når Real Madrid spaserer ut på Camp Nou i El Clasico, er det sannsynligvis med to ringrever fra start.

Luke Modric (37) og Toni Kroos (33) har utgjort en av verdens beste midtbaneduoer i snart et tiår. Sammen har de løftet fem (!) Champions League-titler og en haug med annet sølvtøy fra Spania.

Fortsatt er de soleklare førstevalg for et lag som var Europas beste forrige sesong. Alder virker å bare være et tall for den voksne duoen.

Til TV 2 avslører Kroos hva som er den viktigste grunnen til at de er på topp.

– Jeg tror det viktigste er at vi er motiverte, og fortsatt vil gjøre det bra. Det må ligge i bunnen. Man må selvfølgelig også ta vare på kroppen i større grad når man blir eldre og har spilt en del kamper i karrieren.

– Motivasjonen er nøkkelen, så lenge kroppen er bra. Det gjør at vi spiller godt, og da blir jo alt mye gøyere. Og det er det som er målet vårt, sier Kroos.

Etter EM for to år siden ga Kroos seg på det tyske landslaget. Med fullt fokus på Real Madrid har han fortsatt å holde et høyt nivå.

Men hvor lenge han klarer å holde det gående, er han usikker på.

– Når man når en viss alder, så kan man ikke se for langt fremover. Jeg nyter det jeg gjør for øyeblikket, og derfor går det bra.

GYLDEN TRIO: Toni Kroos, Casemiro og Luka Modric vant fem Champions League-titler sammen. Foto: Kirsty Wigglesworth

Roser nykomling

Sammen med Casemiro var det en hellig treenighet på midtbanen i klubbens kanskje mest suksessfulle periode i deres historie. I sommer dro brasilianeren, og Aurelien Tchouameni ble erstatteren.

I de siste kampene har imidlertid Eduardo Camavinga tatt plassen til landsmannen, men Tchouameni høster ros fra sin ti år eldre lagkompis.

– Han gjør det bra, og han har nok overrasket en del. Det var nok ikke mange som kjente så godt til ham tidligere da han var i Monaco, jeg selv så ikke mye av ham, sier Kross.

– Casemiro var her lenge, var suksessfull, og en vi hadde et godt samarbeid med. Det er ikke enkelt å erstatte ham, men han har gjort det bra.

Må vinne

Tallenes tale er dystre sett fra Madrid-leiren før El Clasico. Ni poeng skiller Barcelona og Real Madrid i LaLiga. Med bare tolv kamper igjen blir søndagens kamp ekstremt viktig for Carlo Ancelottis menn.

De regjerende seriemesterne er nærmest nødt til å vinne for å ha realitiske muligheter til å ta ligatittelen.

– Definitivt, hvis vi vil fortsatt kjempe for det, så må vi vinne ja, sier Antonio Rüdiger til TV 2.

Thibaut Courtois er enig, og er ikke i tvil om at det må vinnes på Camp Nou.

– Hvis vi fortsatt skal ha en mulighet til å vinne ligaen, så må vi vinne der. Da er gapet på seks poeng, og vi må håpe at de taper poeng. Det blir veldig vanskelig. Vi vet vi har Champions League, så vi får ta kamp for kamp.

– Vi skal uansett kjempe til siste slutt i alle turneringer - det er jo også en cupsemifinale igjen. Vi håper å gjøre det best mulig, sier keeperen.

