Avslører Haaland-sinne: – Hadde ikke vært der han er om han ikke ble sint

Erling Braut Haaland måtte gå målløs av banen da Manchester City tok en kontrollert seier over Leipzig.

Etter kampen var Haalands tidligere trener Marco Rose fornøyd med at de klarte å temme jærbuen, og kom samtidig med avsløringer om hvordan Haaland takler å gå av banen uten mål.

– Erling scoret ikke! Det må vi snakke om?

Sa Marco Rose til TV 2s reporter etter kampen.

STANG UT: Erling Braut Haaland var nære nettkjenning mot Leizpig, men det ville seg ikke for målmaskinen. Foto: Matthias Schrader

– Det er en lagsport og andre scoret målene i dag. Jeg kjenner Erling, han er selvfølgelig sint på egne vegne. Men han bidro med å sørge for at City hadde kontroll ved å holde på ballen. Jeg synes han gjorde en god jobb, selv om han ikke scoret mål, sier Rose.

Haaland kom til flere sjanser mot Leipzig, men det ville seg ikke for 23-åringen, som står med null mål på sine to første Champions League-kamper denne sesongen.

– Hadde ikke vært der han er om han ikke ble sint

Frustrasjonen til Haaland vokste i løpet av kampen, noe som var lett å se på ansiktsuttrykkene hans.

– Erling hadde ikke vært der han er nå om han ikke ble sint. Han vil alltid score mål. Når han scorer ett mål, så vil han score to. Dersom jeg ser ham etterpå skal jeg si til ham at de vant, så han burde være glad, sier Marco Rose.

Rose kjenner Haaland godt fra tiden de tilbrakte sammen i Borussia Dortmund. Han vet godt hvordan Haaland har det når han ikke lykkes med å score mål.

– Om han tar det personlig? Det gjør han! Det gjør han, men på en god måte. Han er motivert til neste kamp og kampen etter. Erling er Erling og han kommer til å score mål, sier Leipzig-sjefen til TV 2.

GAMLESJEFEN: Marco Rose og Erling Braut Haaland da begge var en del av Borussia Dortmund. Foto: INA FASSBENDER

– Han er ikke i sin beste form



TV 2s eksperter er ikke nevneverdig bekymret.

– For hver eneste kamp han spiller, og for hvert eneste mål han scorer, jo mer bevisst blir motstanderne på bevegelsene hans og hvordan de skal ta ham ut, sier Petter Myhre i TV 2s studio.

Han ser imidlertid positive tegn.

– Han klarer fortsatt å komme til gode muligheter. Det er det positive ved det. At han er mer ineffektiv, er selvfølgelig ikke positivt. Men du ser at bevegelsesmønsteret er der fortsatt. Jeg tror det bare er et tidsspørsmål før det løsner for ham, sier Myhre.



LAGSPILLER: Erling Braut Haaland smilte og jublet godt da lagkameratene scoret. Her feirer han Julian Alvarez sitt mål. Foto: ODD ANDERSEN

Neste uke er det landslagssamling for Erling Braut Haaland og Norge. Da venter kamper mot Kypros og Spania, som du selvsagt kan se på TV 2s kanaler og Play.

Da er Norge avhengig av en heltent Haaland.

– Han er ikke i sin beste form, konstaterer Morten Langli.



– I forrige landskamp, mot Georgia, så vi det litt. Han ble helt borte i andre omgang. Da var det mulig at han fikk seg en smell og ble litt småskadd. Men jeg tror at alle spillere, og spesielt i den rollen hvor man er fremste mann som skal score målene, vil oppleve sånne perioder. At alt ikke stemmer hundre prosent. Så gjelder det å holde de periodene kortest mulig, poengterer han.