Avslører ferieplaner: – Håper vi klarer å skille det

ÅSANE (TV 2): Utfallet av søsterduellen kan få konsekvenser for julefeiringen.

Når Brann tar imot fotballgiganten Lyon på Åsane Arena, er det duket for en vaskeekte søsterduell.



Andrine Hegerberg (30) på hjemmelaget mot søster Ada (28) – stjernespissen til den franske storklubben.

Lyon-spissen mener det er mer spesielt for familien, enn for aktørene selv.

– Når vi er på banen så er det egentlig bare én ting som teller, og det er å prestere godt for laget sitt, og å vinne, sa spissen på en pressekonferanse onsdag.

Søsteren Andrine sier til TV 2 at hun skjønner hva Ada mener, men legger ikke skjul på at utfallet til kampen betyr mye.

– Det er en veldig artig situasjon å være i, og så håper jeg at vi i Brann kan få en god opplevelse, slik at vi kan gå inn i en harmonisk jul, gliser hun.

VIKTIG KAMP: Lyon leder gruppen med 9 poeng, 3 poeng foran bergenserne. Foto: Berit Roald / NTB

Setter seg på samme fly

Fotballsøstrene går nemlig rett fra Champions League-kamp til julefeiring med familien.

– Vi tar samme fly til Møre neste dag. Jeg håper at vi klarer å skille idrett og familiehygge, sier den eldste søsteren med et smil.

Brann-spilleren legger ikke skjul på at det kan gå en kule varmt med to toppidrettsutøvere i familien.

– Det krangles mye på grunn av vårt konkurranseinstinkt, men det er mest under småspill, så akkurat det her tror jeg vi skal klare å ha en profesjonell tilnærming til, spår Andrine om torsdagens oppgjør.

Det kan faktisk være bedre å møtes i den mest prestisjefylte klubbturneringen i verden, skal man tro storesøsteren.

– Desto mindre betydning det spillet vi holder på med har, desto verre bli det. Sånn sett er det bedre å ha Champions League på bordet, enn yatzy, ler hun.

PÅ PLASS I NORGE: Ada Hegerberg (i midten) skal spille Champions League på norsk jord. Foto: Tore Gloppen / TV 2

Søster Ada, som nyter fotballtilværelsen i Frankrike, ser fram mot julefeiring i sine hjemtrakter.

– Det blir juleferie hjemme, og det gleder jeg meg veldig til. Det blir først en viktig kamp i morgen, og forhåpentligvis en seier, så blir det hjem til familien, sier Lyon-spissen om ferien som venter.



Knekker sammen av «tolken»

Dette sier faren

Pappa Stein Erik gleder seg til kampen, men stiller seg tvilsom til at døtrene kommer til å være på banen samtidig.

– Jeg håper hun (Andrine) får et kvarter, men det er ikke sikkert at det skjer. Jeg regner med at Ada er tatt av når Andrine kommer på, er farens spådom.

Brann måtte klare seg uten storesøster Hegerberg i forrige uke da Lyon vant 3–1.

Andrine Hegerberg har vært ute med en skade i lang tid.

JOBBET HARDT: Andrine Hegerberg er tilbake fra skaden. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Men spørsmålet er: Hvem heier pappa Hegerberg på?

– Jeg heier aldri. Jeg sitter bare og ser på fotballen og koser meg, svarer han diplomatisk til TV 2.

– Er foreldrene like iskalde som døtrene?

– Utenpå hvert fall, men det bobler litt på innsiden, erkjenner han.

