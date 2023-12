Avslører Arteta-dialog

Torsdag ble svenske Andreas Georgson (41) annonsert som ny Lillestrøm-sjef.

Han kommer fra jobben som dødballtrener i Southampton.

41-åringen har tidligere hatt den samme stillingen i Arsenal, og har dermed jobbet tett med Martin Ødegaards sjef – Mikel Arteta.

Georgson forteller at han har holdt kontakten med den spanske treneren.



– Kampprogrammet i engelsk fotball er ekstremt hektisk, så det er sjeldent man har tid til å kunne prate sammen. Men jeg har vært på noen Arsenal-kamper, og har møtt han etterpå for å ta en prat, sier LSK-treneren til TV 2, og fortsetter:



– Jeg har også spurt han om karrierevalg, men jeg pratet ikke med han før jeg tok denne jobben.

TETT FORHOLD: Mikel Arteta sammen med Martin Ødegaard. Georgson jobbet sammen med spanjolen i Arsenal. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Har lært mye

Svensken kom til London-klubben i sommeren 2020, og var der fram til slutten av 2021.

Mikel Arteta har tatt Arsenal fra en tilværelse utenfor spill på kontinentet, til og nå kjempe om Premier League-tittelen.

Georgson får spørsmål om hva han lærte under perioden i Nord-London.



– Det var mange ting. Vinnerkulturen var han iherdig og nøye med hver eneste dag. Fremfor alt ga han meg en taktisk kunnskap gjennom at jeg var i det miljøet, forklarer 41-åringen, og utdyper:

– Selv om jeg bare var der ett år, så var det en enorm mulighet til å plukke opp taktiske prinsipper, som måtte fungere når man skulle møte verdens beste lag i helgen.

Mer enn bare taktikk

Den nye LSK-treneren har bekledd rollene som assistenttrener, sportssjef og teknisk direktør i svenske Malmö – samt assistenttrener i Brentford.

Georgson forteller at han lærte mer enn bare taktiske prinsipper da han var en del av trenerteamet til Arteta.



– Men det var ikke bare det taktiske: Det er alltid en kobling til det emosjonelle og psykologiske hos spillerne, motstanderne og publikum, sier LSK-treneren, og argumenterer for at Arteta evner å håndtere disse aspektene som manager.



Men han kommer med en klar beskjed.

– Nå er det jeg som skal står fram, og lede retning, så da er det viktig at jeg er meg selv. På min reise i fotballen så har han (Arteta) gitt meg mye kunnskap, men for meg så er det viktig at jeg er Andreas Georgson, og ingen andre, avslutter 41-åringen.