Avis: Real Madrid-spillere pågrepet for deling av sexvideo

Real Madrid bekrefter at fire spillere har blitt avhørt av politiet.

Oppdatering: Real Madrid skriver følgende på sine sider:

– Real Madrid kunngjør at de har fått vite at en Castilla-spiller og tre Real Madrid C-spillere har gitt en uttalelse til politiet i forhold til en klage for angivelig spredning av en privat video på WhatsApp.



Tre ikke navngitte Real Madrid-spillere er arrestert for angivelig deling av seksuell video med mindreårig, ifølge den spanske avisen El Confidencial.

Avisen henviser til anonyme kilder i politiet. Marca har også omtalt saken.

Kildene til El Confidencial antyder at det kan være flere spillere involvert, og utelukker ikke at de kan være fra førstelaget.



Real Madrid har foreløpig ikke kommentert saken offentlig.

Hendelsen skal ha skjedd på Gran Canaria. Politiet i Las Palmas står for etterforskningen.