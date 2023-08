Avis: Ny vending i Greenwood-saken

Manchester United vurderer å gjøre en helomvending når det gjelder fremtiden til Mason Greenwood, skriver Manchester Evening News lørdag.

En avgjørelse om klubbfremtiden skulle i utgangspunktet være klar før sesongstart, men det har ikke skjedd.

Manchester Evening News skriver at administrerende direktør Richard Arnold og klubben lente mot å ta Greenwood tilbake på laget, men skal ha utsatt avgjørelsen på grunn av kraftige reaksjoner.

Avisen skriver at sesongkortinnehavere og medlemmer av klubben har sendt e-poster til klubben om at de ikke ønsker en Greenwood-retur. Reaksjonene skal ha fått klubben til å revurdere planene om å la Greenwood returnere til troppen.

Kan ta lang tid

Søndag spiller England VM-finale i Australia, hvor flere av spillerne på kvinnelaget er med.

Én av grunnene til den utsatte avgjørelsen skal være fordi klubben vil involvere kvinnelaget i prosessen, og få innspill av de. En avgjørelse kan drøye helt til landslagspausen i første uken av september, skriver The Athletic.



PÅ VEI TIL RETTEN: Anklagene mot Mason Greenwood ble frafalt i februar i år. Foto: Paul Currie

For tre dager siden kom Man. United med en uttalelse om at de var i ferd med å fatte en avgjørelse rundt Greenwoods fremtid i klubben. Samtidig slo de tilbake på The Athletic sine opplysninger om at klubben hadde bestemt seg for Greenwood-retur.

– I motsetning til medienes spekulasjoner, er avgjørelsen ennå ikke tatt og er for tiden gjenstand for intensiv intern diskusjon, skrev klubben i en pressemelding 16. august.



Kritikk

Etter det har reaksjonene haglet, og Manchester United har fått kritikk for måten de håndterer saken på.

Det var i januar 2022 at angrepsspilleren ble arrestert for vold mot kjæresten. Anklagene frafalt i februar i år, men Greenwood har fortsatt blitt holdt suspendert av United. 21-åringen har ikke spilt for United siden januar i fjor.

Greenwood har kontrakt med United til 2025, med opsjon på ett år.

Avis: klubben lagde liste

Fredag skrev The Athletic i en ny artikkel at Manchester United hadde laget en avansert plan for hvordan de skulle returnere en Greenwood-retur.

Planen skal ha blant annet gått ut på hvilke type bilder som skal tas av 21-åringen under treningsøkter og hvordan manager Erik ten Hag skal håndtere spørsmål under en forventet mediestorm.

Ifølge kilder til avisen, som holdes anonyme, skal klubben ha laget en liste over hva klubben tror folk rundt vil mene om en Greenwood-retur.

Listen skal ha bestått av fotballeksperter, journalister og politikere. Disse skal, ifølge avisen, blitt delt inn i kategoriene «for», «åpent sinn» og «i mot».

En rekke veldedige organisasjoner skal bli antatt å være sterkt imot en retur.