Avis: Boehly tordnet i garderoben etter nytt tap

Styreformann Todd Boehly raste mot Chelsea-spillerne og kalte prestasjonen for «flau» etter 1-2-tapet for Brighton i Premier League i helgen, skriver The Telegraph.

MOTGANG: Til tross for stor pengebruk har det ikke gått veien for Boehly og Chelsea Foto: Mark Pain

Chelsea har levert en svak sesong i ligaen og ligger på 11.-plass med sju kamper igjen.

De har vunnet ti og tapt hele tolv kamper denne sesongen. Det har ført til at de har sparket to trenere (Thomas Tuchel og Graham Potter) og hentet inn Frank Lampard på midlertidig basis.

Etter nederlaget for Brighton lørdag, tok eierne saken i egne hender.

Etter at Lampard var ferdig med sin dom over lagets prestasjon, inntok Boehly, Behdad Eghbali og Hansjörg Wyss garderoben. Der skal det ha gått hett for seg, ifølge Telegraph.

Flaut

«Flaut» skal være ett av ordene Boehly brukte for å beskrive situasjonen. Han skal også ha påpekt hvor mye penger eierne har investert i klubben siden overtakelsen i fjor, uten at resultatene har vist nettopp det.

De kongeblå har brukt soleklart mest penger i fotballen siden i fjor sommer. Totalt skal over seks milliarder ha kroner gått til spillerkjøp.

Boehly nevnte også, ifølge Telegraph, at tirsdagens returkamp mot Real Madrid i Champions League kvartfinale, er en sjanse til å slå tilbake i en svak sesong. Chelsea må ta igjen 0-2 fra bortemøtet.

TILBAKE: Frank Lampard er tilbake som manager i Chelsea etter en periode i Everton. Foto: JOHN SIBLEY

Lampard svarer

– For meg er det ikke et problem. Jeg har mine ting å si etter en kamp og hvis en eier vil snakke med spillerne etter kampen, gjør det meg ingenting, sier Chelsea-manager Frank Lampard.

– Han viser lidenskap, og det liker jeg, fortsetter Lampard.

Lampard tok over etter at Graham Potter fikk sparken for litt over to uker siden. Det er legendens andre periode som manager i Chelsea.

Syns ikke synd på spillerne

– Jeg synes det er helt greit. Todd Boehly pumper inn penger på kontoene til spillerne hver uke. Da må de tåle at han kommer inn i garderoben og gir de en liten pep-talk, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Boehly måtte selv tåle kritikk underveis i lørdagens tap. Daily Mail har lagt ut bilder som viser hvordan amerikaneren mottok tyn fra tribunen over VIP-boksen han satt i.

OPPGITT: Amerikaneren var tydelig oppgitt etter helgens tap for Brighton i Premier League. Foto: John Walton

– Sånn er det å være eier. Når laget vinner så er fansen glade, men når det går dårlig skylder de fort på eierne, sier Erik Thorstvedt.

Todd Boehly kjøpte Chelsea med et konsortium i 2022. Før amerikaneren var det russiske Roman Abramovitsj som eide klubben.

– Det er nye tider for Chelsea-fansen, men Boehly har brukt mer penger på kortere tid enn noen andre eiere, konstaterer Thorstvedt.

Saken oppdateres.