Avbrutt etter skandalebilder: – En skam

KAMPEN BLE STOPPET: Mike Maignan ble utsatt for rasisme. Foto: JENNIFER LORENZINI

Spillet ble stoppet i det 38. minutt av dommer Fabio Maresca etter at Udinese-supporterne over en lengre periode hadde rettet apelyder mot Maignan.

– Det er en skam for italiensk fotball, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Den type form for rasisme er en av de mest primitive formene. Den er en veldig stygg og farlig, fortsetter hun.

GIR BESKJED: AC Milan-keeperen snakker med dommer Fabio Maresca. Foto: JENNIFER LORENZINI

Forlot banen i raseri

Behandlingen førte til at Milans spillere i fellesskap forlot banen i raseri.

Udinese-supporterne fikk en klar advarsel og beskjed om at slutte med de rasistiske ytringene etter at Maignan først hadde klaget til dommer Maresca.

De fortsatte imidlertid på samme måte og tvang således kamplederen til å stoppe kampen.

Spillet ble gjenopptatt etter omtrent fem minutter.

Milan ledet da takket være scoringen til Ruben Loftus-Cheeks i det 31. minutt. Lazar Samardzic utlignet imidlertid for hjemmelaget tre minutter før pause.

– Et holdningsproblem som stikker dypt

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, slår alarm etter hendelsen.

– Min umiddelbare reaksjon er at det er trist, men det er ikke første gang en slik hendelse oppstår i italiensk fotball, og det er nok heller ikke den siste, sier han, og legger til:

– Det er et holdningsproblem som stikker dypt, og det fremstår for meg som at de høye herrene ikke tar grep i problemene.

Hjemmesupporterne fortsatte å pipe mot Maignan hver gang han mottok ballen.

– Det er fortvilende, men ikke veldig overraskende, sier Finstad Berg.

Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er bra at spilleren selv tar affære, for det italienske forbundet har ikke klart å gjøre noe på lang tid, mener hun.



Kampen endte med 3-2 seier til Maignan og AC Milan.

For ordens skyld: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er Milan-supporter.