Avbrøt intervju etter spørsmål om homofili: – Forbudt fordi det er en skade i sinnet

Valget av Qatar som vertskap for fotball-VM er kritisert fra flere hold. Gulfstaten har fått omfattende kritikk for sitt forbud mot homofili, behandling av personer tilknyttet LHBT+-miljøet og for manglende respekt for kvinners rettigheter.

Arrangøren har imidlertid hevdet at alle er velkomne til mesterskapet. Men i et intervju med tyske ZDF i Doha, Qatar, forteller VM-ambassadør Khalid Salman at han forventer at de som reiser til landet for å følge mesterskapet tilpasser seg.

– De må akseptere våre lover her. Homofili er haram. Vet du hva haram betyr? Ulovlig, sa han, ifølge Reuters.

Homofili kan straffes med opptil sju års fengsel i Qatar. VM-ambassadøren kom med et oppsiktsvekkende svar på hvorfor homofili er forbudt i Qatar.

– Fordi det er en skade i sinnet, svarte han, før han avbrøt intervjuet.

En av VM-ambassadørens representanter brøt inn og stoppet ZDF for å stille flere spørsmål.

Nyhetsbyrået Reuters har forsøkt å få en kommentar fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) på Khalid Salmans uttalelser. Fifa har så langt nektet å kommentere uttalelsene.

Arsenal-spiller boikotter VM

England- og Arsenal-spiller Lotte Wubben-Moy sier at hun skal støtte, men ikke se på, England i Qatar-VM. Årsaken er Qatars lover mot homofili.

– Det er tøft, sier 23-åringen som er lagkamerat med Frida Maanum i Arsenal.

– Som et landslag har vi alle sterke verdier. Mange av disse verdiene gjenspeiles ikke på den måten vi ser i Qatar. Det er en tøff samtale å ha, og det er mye dialog rundt det, fortsetter hun.

BOIKOTT: Arsenal’s Lotte Wubben-Moy. Foto: Isaac Parkin

Sist uke skrev Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) angivelig til deltakernasjoner og oppfordret alle til å «fokusere på fotballen». Det engelske fotballforbundet (FA) sluttet seg til ni andre forbund som svarte med at de vil snakke opp menneskerettigheter.

– Personlig kommer jeg til å støtte herrelaget, men jeg kommer ikke til å se på. Jeg synes det er vanskelig å snakke om, sier Wubben-Moy.

England-forsvareren mener det er riktig at idrett og politikk ikke skilles.

– Sport er et veldig sterkt middel for endring. Å undervurdere det ville vært naivt, synes jeg. Jeg har satt mange spillere ha sterke synspunkter, og jeg hyller dem og ønsker dem lykke til med å uttrykke det gjennom dette verdensmesterskapet, sier Wubben-Moy.

Vil ikke oppfordre andre

Wubben-Moy vil ikke gå inn i aktuelle spilleres valg om eventuelt å boikotte mesterskapet.

– Det er et verdensmesterskap, og for mange av disse spillerne vil de kanskje aldri spille i et VM igjen, så jeg kan ikke kommentere at de velger å dra, for mange ville tatt det samme valget.

Fotball-VM starter den 20. november. Vertene Qatar møter Ecuador i åpningskampen.