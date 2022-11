Aursnes tatt av banen før pause i ellevill Benfica-bragd

Maccabi Haifa-Benfica 1-6

– Det er helt vilt! Det er faktisk helt vilt, utbrøt TV 2s Jon Hartvig Børrestad etter kampen.

Gruppe H fikk en dramatisk utvikling gjennom kvelden. PSG trodde de hadde gruppeseieren med 2-1 seier over Juventus, men Benfica luktet gruppeseier og satset alt.

Målene rant inn for Benfica og portugiserne begynte å få troen på at noe spesielt kunne skje. Da stillingen var 5-1 manglet de bare én scoring for å vinne gruppen.

PSG og Benfica ville da nemlig ha like mange poeng, lik målforskjell og siden begge kampene mellom dem endte uavgjort, ville det da være laget med flest bortemål som ble gruppevinner.

To minutter på overtid skjedde det. João Mário hamret ballen i mål fra lang avstand. Dermed stjal portugiserne gruppeseieren foran nesen på PSG.

– Det er ikke et problem for oss. Det viktigste var å vinne her, vi gjorde jobben og er klare for åttedelsfinalen. Dessverre er vi ikke øverst, men vi er kvalifisert. Vi får se hva som skjer under trekningen, sier Kylian Mbappé etter kampen.

STOR KAMP: Rutinerte Nicolas Otamendi jubler for gruppeseier. Foto: AHMAD GHARABLI

For Benfica betyr seieren at de slipper å bli trukket mot lag som Real Madrid, Manchester City og Bayern München.

– For oss var dette veldig viktig. Det var en tøff gruppe, men vi viste kvalitet. Jeg synes vi fortjente å vinne gruppen, sier målscorer Petar Musa.

TV 2s fotballekspert Morten Langli gleder seg til trekningen som du kan se på TV 2 neste mandag.

– Det endrer dynamikken totalt til trekningen! Vi får nå PSG inn som en andreplass.

Disse lagene er videre Dette er de åtte gruppevinnerne: Napoli, Porto, Bayern München, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Real Madrid og Benfica. Dette er de åtte gruppetoerne: Liverpool, Club Brugge, Inter, Frankfurt, Milan, Borussia Dortmund, Leipzig og PSG.



Avslører mulig Aursnes-skade

Fredrik Aursnes (26) startet igjen for Benfica i Champions League.

Men etter 32 minutter valgte Benfica-manager Roger Schmidt å gjøre to bytter. Aursnes var en av dem som ble tatt av. Stillingen var 1-1 da 26-åringen ble tatt av.

Det så ut til å være et rent taktisk bytte, ettersom nordmannen forlot banen uten noen synlige skader. Godt over hundre Benfica-supportere viste sin misnøye til hvorfor Aursnes ble tatt av på Twitter.

Etter kampen forklarer Schmidt at det var en god grunn for å ta ham av.

– Fredrik hadde en kjenning i hamstringen. Derfor tok vi ham av, vi ønsker ikke å ta noen sjanser, sier tyskeren.

Om to uker skal Norges landslag spille treningskamper mot Irland (17. november) og Finland (20. november). De kampene ser du selvfølgelig på TV 2.