Aursnes med kald skulder til Premier League-klubb: – Ville takket nei

DRØMME-ÅR: Fredrik Aursnes ble en umiddelbar suksess i portugisisk fotball. Han vant seriegull på første forsøk, men 27-åringen føler seg slett ikke ferdig i Lisboa. Han er krystallklar på at en overgang til Aston Villa ville vært lite aktuelt. Foto: SL Benfica

ULLEVAAL (TV 2): I sommer ble Fredrik Aursnes koblet til en Premier League-overgang verdt over 550 millioner kroner. Det hadde 27-åringen neppe sagt ja til uansett.

Det var i slutten av juni at den portugisiske avisen Record hevdet at Aston Villa ønsket å løse ut Aursnes sin utkjøpsklausul på 42 millioner pund (tilsvarende rundt 560 millioner kroner).

– Jeg fikk med meg ryktene ja, men jeg tror egentlig ikke det var noe mer i det, sier Fredrik Aursnes til TV 2.



For hans del hadde det neppe så mye å si uansett.

– Fristet det?



– Nei, svarer 27-åringen kontant.

– Hva om de doblet lønnen din?



NEI TIL PREMIER LEAGUE: Fredrik Aurnes trives så godt i Benfica at han ikke engang ville vurdert en overgang til Aston Villa. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Nei. Jeg tror ikke det hadde fristet, sier han.



Han stortrives i den portugisiske storbyen Lisboa, der han i fjor ble seriemester med Benfica og tok seg til kvartfinalen i Champions League.

– Penger betyr litt, men jeg er glad i Benfica. Jeg er ekstremt lykkelig der jeg er nå, og akkurat nå er det ingenting jeg kunne tenkt meg å bytte ut Benfica med, sier Aursnes.



Han mener det blir hypotetisk å ta stilling til å om han i framtiden ønsker å prøve seg i en større liga.

– Det får framtiden vise. Det er ikke noe jeg tenker på nå. Benfica er en fantastisk klubb og det er ikke noe jeg ønsker å bytte ut for hva som helst, sier Aursnes.



Klubbens potet

Han ble en umiddelbar suksess i sin første sesong i portugisisk fotball, og var et fast innslag i startelleveren til treneren Roger Schmidt.

I norsk fotball spilte Aursnes i en årrekke i en sentral rolle midt på banen. I Benfica er han definitivt blitt klubbens potet.

– Du sier at hans originale posisjon er nummer seks, men jeg er ikke helt sikker. Jeg tror han kan spille nesten hvor som helst på banen, har trener Roger Schmidt tidligere uttalt til TV 2.



NYE ROLLER: I Molde var Fredrik Aursnes et fast innslag sentralt på midtbanen til Ole Gunnar Solskjær. I Benfica har han blitt prøvd i en hel rekke ulike roller. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

De siste tre kampene har han spilt venstreback. Tidligere har han spilt høyreback og i alle posisjonene på midtbanen.

– For meg går det helt fint. Jeg kommer til å gjøre mitt beste uansett, og finner glede i nye posisjoner. Jeg går inn i det med et åpent sinn, sier han.



– Ser du på det som en fordel eller en ulempe at du flyttes såpass rundt?



– Det kan være begge deler. Kanskje er det bra å bli melket i en rolle, men på en annen side får jeg spille mye og i forskjellige roller. Det kan også være positivt, sier han.



RØK I KVARTFINALEN: Benfica og Fredrik Aursnes imponerte i Champions League forrige sesong, men mot Inter sa det stopp i kvartfinalen. I år tar klubben sats på ny. Foto: GABRIEL BOUYS

Han tror han har litt av forklaringen på hvorfor det er blitt sånn.

– Jeg er liksom OK på det meste. Jeg har kanskje ingen ekstremferdigheter, men føler at jeg takler de fleste rollene greit, sier han.



Mot Georgia tirsdag starter Aursnes etter all sannsynlighet enten som venstrekant eller indreløper. Det siste året har 27-åringen virkelig fått sitt gjennombrudd med flagget på brystet.

– Jeg tror det handler litt om klubbsituasjonen. Jeg føler at jeg har spilt spilt min beste fotball det siste året, og det jeg har gjort i klubbhverdagen har nok gjort at jeg har fått spille mer her, sier Aursnes.