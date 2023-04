Aursnes hylles for praktmål –Schjelderup fikk CL-debut

Fredrik Aursnes (27) fikk sin første scoring i Champions League for Benfica, men det ble ikke mer enn en mager trøst.

Inter - Benfica 3-3 (5-3 sammenlagt)

I tillegg kom Andreas Schjelderup (18) inn til sin Champions League-debut for Benfica etter 88 minutter.

Med 0-2 i sekken før returen i Italia var utgangspunktet vanskelig for Fredrik Aursnes og co. i den andre kvartfinalen mot Inter.

Vondt ble til verre da Nicolo Barela økte til 3-0 til Milano-laget sammenlagt.

TØFF KAMP: Målscorerne Nicolo Barella og Fredrik Aursnes i duell. Foto: Gabriel Bouys

Men etter 37 minutter viste Aursnes seg fram. Rafa prikket på hodet til sunnmøringen, som kontant headet inn redusering.

– Da er det håp for Benfica. Et kompromissløst hodestøt, lød det fra TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Se scoringen i videovinduet øverst!

– For et hodestøt! Det er klasse av Aursnes, var TV 2s fotballekspert Morten Langlis dom i studio.



Det stoppet ikke Inter. I andre omgang fant Federico Dimarco Lautaro Martinez, og spissen var nådeløst fra omtrent fire meter.



Joaquin Correa økte til 3-1, før Benfica satte to scoringer i sluttminuttene ved Antonio Silva og Petar Musa.

Kampen endte 3-3 og 5-3 sammenlagt til Inter som møter byrival Milan i semifinalen.

I pausestudio fikk Aursnes skryt for omgangen han spilte.

– Han har virkelig tatt steg. Han spiller på et bra lag i en god liga. Han vokser med oppgaven hver dag, sa Langli.

Kollega Solveig Gulbrandsen:

– Det at han spiller på det øverste nivået her, det er veldig viktig for Norges landslag også, mente Gulbrandsen.

