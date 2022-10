Aursnes hylles etter kjempekamp mot PSG

Se hyllesten av Aursnes og intervju med ham i videovinduet øverst!

PSG - Benfica 1-1

Etter å ha herjet i Molde over flere år fikk Fredrik Aursnes i 2021 endelig som fortjent.

Midtbanespilleren fra Hareid ble hentet til nederlandske Feyenoord, men oppholdet skulle vise seg å bli kort.

Men i motsetning til flere av de norske spillerne som har måtte vende snuten hjemover til Norge, presterte Aursnes såpass godt at han ble hentet til en enda større klubb.

Portugisiske Benfica bladde ifølge TV 2s opplysninger opp 150 millioner for 26-åringen.

Se sammendraget fra kampen her!

Etter å ha blitt faset rolig inn i laget, ventet tirsdag den store testen for ham. På mektige Parc des Princes mot giganten PSG hadde Hareid-gutten fått plass i startelleveren.

Og han gjorde seg ikke bort mot Neymar, Kylian Mbappé Marco Verratti & co.

Selv var han overrasket over at han fikk sjansen fra start.

– Ja, jeg ble litt overrasket, men jeg er alltid klar. Det var fint å starte, sier Aursnes etter kampen.

TØFF DUELL: Marco Verratti fikk kjenne på Fredrik Aursnes flere ganger i kampen. Foto: Francois Mori

– Jeg synes Benfica var gode og Aursnes spesielt. Han viser at han holder nivået også her, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Det var absolutt en kamp Aursnes viste at han holder nivået og vel så det, supplerer Erik Huseklepp.

Brann-assistenten påpeker også at Aursnes hadde imponerende 92 prosent treffsikkerhet i kampen. Det i duell med en av verdens beste midtbanespillere, Marco Verratti.

Resultatet sørger for at Benfica har spilt to kamper mot PSG uten å tape. Begge kampene har endt uavgjort. Aursnes var også på banen i den første kampen, men da som innbytter.

– Vi hadde noen nesten-sjanser, det var en tøff kamp. Jeg tenker at uavgjort er et rettferdig resultat, sier Aursnes etter kampen.

Benfica er også i rute til å gå videre til sluttspillet. Da kan nye storkanoner vente for Aursnes.