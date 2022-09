Aubameyang må gjøre det «ingen» har klart på 20 år: – En forbannelse

Se Dinamo Zagreb-Chelsea på TV 2 Sport 1 og Play fra klokken 18.00!

Man må helt tilbake til starten av 2000-tallet for å finne forrige gang en spiller bøttet inn mål med nummer ni på Chelsea-drakten.

I tur og orden har storkjøp etter storkjøp feilet med ni på ryggen.

Mateja Kezman, Khalid Boulahrouz, Steve Sidwell, Franco Di Santo, Fernando Torres, Radamel Falcao, Alvaro Morata, Gonzalo Higuaín og sist, men ikke minst, Romelu Lukaku.

Samtlige forsøkte å ta opp arven etter Jimmy Floyd Hasselbaink, som herjet på starten av 2000-tallet. Ingen av dem klarte det.

– Slike forbannelser i fotballen skal du aldri kimse av. De har en syk evne til å forbli og myten blir bare større og større, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah i TV 2s fotballpodkast.

FLOPP: Romelu Lukaku klarte aldri å leve opp til forventningene. Nå er han lånt ut til Inter. Foto: PETER POWELL

De som faktisk klarte å levere varene, ble av andre grunner ikke suksesshistorier.

Hernán Crespo og familien fant seg aldri til rette i London, mens Tammy Abraham ble solgt før han rakk å vise hvor god han kunne bli.

Chelseas tre største spisser de siste 20 årene spilte alle med andre draktnummer. Didier Drogba (15 og 11), Nicolas Anelka (39) og Diego Costa (19).

Nå er det en ny sheriff i byen.

TETT BÅND: Både Thomas Tuchel og Pierre-Emerick Aubameyang har snakket varmt om hverandre etter at spissen signerte for Chelsea. Foto: Michael Sohn

– Det er en forbannelse

Deadline Day-signeringen Pierre-Emerick Aubameyang har valgt å legge press på seg selv, med å spille med nummer ni på ryggen.

Tidligere i sommer ble Chelsea-manager Thomas Tuchel spurt om hvorfor ingen hadde tatt over nummer ni etter at Romelu Lukaku var sendt til Inter.

– Det er en forbannelse, det er en forbannelse. Folk sier til meg at det er en forbannelse rundt tallet, svarte Tuchel ifølge The Guardian.

– Det har ikke vært noen etterspørsel etter nummeret. Noen ganger ønsker spillere å bytte når et attraktivt nummer blir ledig, men overraskende nok er det ingen som vil røre nummer ni. Alle som har vært her lengre enn meg forteller om forbannelsen de tror er rundt tallet. Ingen ønsker å røre tallet, sa Tuchel.

DEN MEST KJENTE: Fernando Torres sin Chelsea-karriere ble aldri slik han hadde håpet. Selv om sto bak viktige bidrag i Champions League-triumfen, klarte aldri spanjolen å levere målpoengene som var forventet fra ham. Foto: PAUL ELLIS

Nå har hans tidligere elev i Borussia Dortmund tatt ansvaret som følger med det ikoniske nummeret.

– Jeg har noe uoppgjort i Premier League, sa Aubameyang til Chelseas hjemmeside da overgangen ble offentliggjort.

Dette mener TV 2s eksperter om overgangen

Den tidligere Arsenal-kapteinen forlot i januar London i skam. Først ble han strippet for kapteinsbindet, så ble han fristilt.

I Barcelona viste han likevel at han ikke var ferdig. På 17 kamper ble det elleve mål for 33-åringen.

– Jeg synes det er en spennende overgang. Tuchel er en mann som helt tydelig vil ha en stram struktur. Han vil også ha en veldig tydelig og krevende prestasjonskultur. I det bildet passer i utgangspunktet ikke Aubameyang inn, en løsslippen kunstnersjel. Men de har jobbet sammen før og har et spesielt forhold, sier Amankwah i TV 2s fotballpodkast.

Allerede tirsdag kan man få det første synet av Aubameyang i Chelsea-drakt. Etter å ha blitt overfalt under et innbrudd før overgangen ble det spekulert i at spissen var ute i så mye som en måned.

TRIST AVSKJED: Pierre-Emerick Aubameyang forlot Arsenal i skam. Foto: CRAIG BROUGH

Mandag var han med i Chelsea-troppen til Champions League-åpningen og klubben la ut bilder av ham fra flyturen til Kroatia.

Det er likevel ventet at spissen må spille med maske, grunnet en skade han pådro seg under innbruddet.

– Jeg synes man har sett et snev av en spiller som har ekstreme individuelle ferdigheter, men som også kan være en lagspiller. Dersom han får riktig input, så tror jeg at dette kan være en veldig god signering, sier TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen.

