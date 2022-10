Atlético Madrid ute av Champions League etter elleville scener

Atlético Madrid-Bayer Leverkusen 2-2

Se de kaotiske scenene i videovinduet øverst!

Det ble elleville scener da dommer blåste av kampen mellom de to lagene.

Etter at kampen var blåst av fikk dommeren beskjed på øret av VAR.

– De er ute av Champions League i ti sekunder! Simeone tusler mot garderoben, så kommer det en VAR-situasjon, utbrøt TV 2s kommentator Robin Grov.

Dommer startet kampen igjen og Atlético Madrid fikk tilkjent straffespark. Yannick Ferreira Carrasco tok det som kanskje blir hans viktigste spark i karrieren.

Han bommet. Returen ble smelt i tverrliggeren, så kom det et nytt skudd, som gikk via beinet til Carrasco og over. Dermed er Atlético Madrid ute av Champions League.

– Det er en kamp du ser ofte her hjemme hos Atlético. De er et lag med «baller». Vi viste «baller» tilbake. Til slutt var det karma på måten de reagerte rundt situasjonen mot slutten, sier Bayer Leverkusen-keeper Lukas Hradecky.

SKUFFET: Antoine Griezmann beklager til de fremmøtte supporterne. Foto: SUSANA VERA

Mørk dag for spansk fotball

Onsdag 26. oktober 2022 vil bli husket som en mørk dag for spansk fotball.

Tidligere onsdag røk Barcelona ut av Champions League. Nå er det også klart at Atlético Madrid er ute av turneringen.

Diego Simeone og spillerne hans var avhengig av å vinne for at Champions League-drømmen skulle leve videre til neste uke.

Dermed har onsdagen sørget for Champions League-exit for både Atlético Madrid og Barcelona. Tirsdag røk Sevilla også. Dermed er det kun Real Madrid igjen av spanske lag.

Overraskende nok klarte ikke spanjolene å ta seg videre fra gruppen som bestod av Club Brugge, FC Porto, Atlético Madrid og Bayer Leverkusen.

Onsdagens uavgjort gjør også at Europa League kan henge i en tynn tråd. Neste uke avgjøres det om Leverkusen eller Atlético ender på tredjeplass.

Disse lagene er videre og disse lagene er ute

13 lag er allerede klar for sluttspillet. Det betyr at det er tre plasser igjen å kjempe om neste uke.

Gruppevinnere: Bayern München, Chelsea og Manchester City.

Disse er videre: Benfica, Club Brugge, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool, Manchester City, Napoli, PSG, Porto og Real Madrid.

Europa League: Barcelona,

Ute: Viktoria Plzen og FC København.

Har ting å spille om neste uke: Ajax, Rangers, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Tottnham, Sporting CP, Eintracht Frankfurt, Marseille, Milan, RB Salzburg,