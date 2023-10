Arteta til TV 2: – Det ser ikke bra ut

Lens - Arsenal 2-1

Martin Ødegaards Arsenal fikk et tøft bortemøte mot franske Lens.

I tillegg måtte Bukayo Saka gi seg allerede etter 34 minutter. Etter kampen kom Arsenal-manager Mikel Arteta med dyster beskjed.



– Det ser ikke bra ut. Han følte på noe, vi måtte ta ham ut. En stor nedtur for oss, sier Arteta til TV 2.



Saka ble også byttet ut i helgens Premier League-kamp mot Bournemouth etter 75 minutter.

– Det var en stempling, og han ble tatt av for å være på den sikre siden. I dag var det et muskelproblem, forklarer Arteta.

Det så ut til at den engelske kantspilleren holdt seg til hamstringen da han måtte kaste inn håndkleet.

– De mister kanskje sin beste spiller denne sesongen, kommenterte TV 2s Endre Olav Osnes.

Arteta var ikke fornøyd med lagets forestilling.

– I andre omgang må vi være tålmodige, og angripe bedre enn vi gjorde. Vi hadde noen store sjanser som kunne vært forskjellen. Det var forskjellen på i dag og PSV. Vi var ikke gode nok i begge bokser, sier Arsenal-manageren.



SMELL: Mikel Arteta måtte bytte ut Bukayo Saka. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

For selv om Gabriel Jesus sendte «The Gunners» foran, snudde Lens kampen etter scoringer av Adrien Thomasson og Elye Wahi.

– Det høye presset til Lens har de lyktes utrolig godt med. Midtbanen plagde et Arsenal som ikke har vært i nærheten av pasningsrytmen i andre omgang, mente TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.



– Arsenal ble advart to eller tre ganger, og det er en fantastisk avslutning, kommenterte tidligere Premier League-spiller Michael Dawson, gjengitt av Sky Sports.

TØFF KVELD: Arsenals Martin Ødegaard og Leandro Trossard. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

Ødegaard ble byttet ut etter 81 minutter etter en anonym forestilling.

– Han har ikke klart å dikterte denne andreomgangen slik vi er vandt til, konkluderte Myhre.

Mikel Artetas mannskap tok en oppskriftsmessig ledelse. Nevnte Saka snappet ballen, fant Gabriel Jesus, som hamret inn 1-0.

Men franskmennene slo tilbake etter at London-lagets keeper David Raya spilte bort ballen.

Elye Wahi spilte fri Adrien Thomasson, som lekkert sørget for at lagene var like langt.

I andre omgang var kampen snudd. 20 år gamle Wahi avsluttet et vakkert angrep av Lens. Arsenal klarte aldri å svare.

– Vi ga alt i dag foran hjemmefansen. Det var en vanskelig kamp og Arsenal har mye kvalitet, men vi forsvarte oss og vant kampen heldigvis, sier hjemmelagets midtstopper Kevin Danso i et intervju vist på sendingen etter kampen.