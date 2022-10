Arteta spurte Ødegaard om hjelp før Glimt-kampen

Bodø/Glimt har fått en strålende start på høstens Europa League-eventyr.

Seier over Zürich og uavgjort mot PSV, gjør at Glimt leder gruppen med fire poeng. Arsenal og PSV har riktignok én kamp mindre spilt.

Torsdag står selveste Arsenal, som topper Premier League, på motsatt side for Glimt.

Etter å ha ydmyket blant andre Roma og Celtic i Conference League i fjor, tar ikke Arsenal-sjef Mikel Arteta lett på oppgaven som venter.

– Det er noen spillere som er veldig gode. De har også en veldig god trener og en klar identitet. Man ser med en gang hva de forsøker på. Jeg er imponert over dem, sier Mikel Arteta.

PÅ PLASS: Torsdag venter en av Ulrik Saltnes største utfordringer i karrieren. Onsdag fikk de kjenne på Premier League-gresset da Glimt trente dagen før kamp. Foto: Beate Oma Dahle

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard har selvsagt hatt en nøkkelrolle i å forberede lagkameratene på hva som venter torsdag. Arteta forklarte på pressekonferansen at han hadde forklart spillerne hva som venter.

– Vi har gjort hjemmeleksen og forberedt spillerne på laget vi møter. Vi har forberedt dem på historien og hva de har oppnådd de siste årene. Vi har Martin i troppen som kjenner dem veldig bra. Han har også gjort hjemmeleksen i garderoben og vet at i morgen blir en tøff kamp,

På spørsmål om hvordan Arteta rangerer Glimt, svarer spanjolen kontant:

– Veldig høyt

For første gang skal Bodø/Glimt møte et engelsk lag. Noe som trolig blir en stor opplevelse for laget fra Nordland.

– Det er et av de aller, aller beste lagene i verden for øyeblikket, sa Patrick Berg til TV 2 tidligere denne uken.

Det er ventet et stort antall Bodø/Glimt-supportere på Emirates torsdag kveld. De 3000 billettene Glimt fikk tildelt forsvant raskt.

– Det er nok ikke den historisk viktigste kampen til Glimt, men den historisk største tror jeg vi kan si, sier Avisa Nordland-journalist Freddy Thoresen til TV 2.