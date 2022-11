Arsenal-Maanum herjer i England: – En berg- og dalbane

MURCIA (TV 2): På ni måneder startet hun fire kamper for Arsenal. Så kom vendepunktet for Frida Leonhardsen Maanum (23) mot den regjerende Champions League-mesteren.

Beth Mead (t.v) og Frida Maanum feirer sammen etter 3-1-seieren over West Ham, der Maanum scoret Arsenals tredje mål. Foto: PAUL CHILDS

Den norske 23-åringen kommer til landslagssamlingen i november som den virkelig store formspilleren.

– Jeg har fått det til å klaffe i det siste, sier 23-åringen beskjedent til TV 2.

– Jeg har fått spille i en litt mer offensiv rolle som har passet meg bra og som jeg trives godt i. Så da blir det litt mål også, sier hun og gliser.

Med fire mål på de fem siste kampene for ligaleder Arsenal, var Maanum nærmest selvskreven på nominasjonslisten for månedens spiller for oktober i England.

Men det er ikke lenge siden situasjonen så svært annerledes ut.

Ni måneder på benken

Maanum gikk til Arsenal fra Linköping og svensk fotball før forrige sesong.

Etter en god start med mye tillit fra trener Jonas Eidevall og ros fra Arsenal-legenden Ian Wright forrige høst - der hun blant annet scoret mot Barcelona - fikk medgangen en brå stopp i det kalenderen viste januar 2022.

Et tilbakeslag av jumpers knee - en kneskade hun slet med som ung - gjorde at Maanum ble satt på sidelinjen en periode.

Da hun ble friskmeldt, var veien inn i Arsenals startellever plutselig blitt veldig lang.

Andre spillere i hennes posisjon leverte godt, blant dem den nederlandske stjernespissen Vivianne Miedema som forrige sesong ble brukt mer i en offensiv midtbanerolle.

På ni måneder startet Maanum kun fire kamper for Arsenal.

Frida Maanum (nr. to fra høyre) måtte innfinne seg med en tilværelse på benken hos Arsenal i lang tid. Her før ligamøtet med Tottenham i september, hvor Maanum ble byttet inn i det 86. minutt. Foto: JOHN SIBLEY

– Jeg prøvde vel egentlig bare å bruke hver enste trening på å bli bedre og bevise at jeg kan fortjene en plass på laget, sier 23-åringen.

Tålmodig ventet hun på sin tur. Og den kom når hun kanskje ventet det minst.

Ildprøven: – Har aldri gitt opp

Da Arsenal skulle møte regjerende mester Lyon i årets første gruppespillskamp i Champions League, fikk Maanum plutselig tillit fra start på midtbanen.

Den sjansen tok hun vare på og leverte mål og assist i 5-1-seieren over det franske storlaget.

Maanum jubler sammen med Caitlin Foord og Stina Blackstenius etter å ha satt inn 2-0 mot Lyon på bortebane. Foto: ERIC GAILLARD

Siden har hun startet fire av fem kamper for London-klubben og scoret i hver av kampene hun startet.

– Det har vært litt som en berg-og-dalbane egentlig, sier Maanum om det siste året i sin nye klubb.

Landslagssjef Hege Riise er sterkt imponert av hvordan den norske midtbanespilleren har stått i den tøffe situasjonen det siste året.

– Hun har aldri gitt opp. Det var en tung periode for henne, men hun har vært tålmodig og nå smiler livet igjen, sier Riise til TV 2.

– Hvor mye av storscoreren Frida Maanum håper du å se for Norge?

– Hun spiller i en 10-errolle for Arsenal og vi har ikke helt den samme posisjonen her, men en inderløperposisjon er jo også fin å score fra, sier landslagssjefen.

– Det gir uansett selvtillit til henne og selvtillit for henne inn i vårt spill her, så det er fint.

Dobbel tabelltopp: – Merker «boosten»

Og apropos selvtillit, så spiller det vel heller ikke feil inn for Maanum og klubbkollegaene når de ser på tabellen i England denne sesongen:

Der topper Arsenal tabellen både i Women's Super League og i herrenes Premier League.

DEILIG Å VÆRE NORSK I ARSENAL: Frida Maanum og Martin Ødegaard har vært sentrale for hvert sitt Arsenal-lag denne sesongen. Foto: Reuters / Pa Photos

– Man merker den «boosten» hele klubben får gjennom at begge gjør det bra. Arsenal herrer har jo ikke gjort det så bra på mange år, så det er veldig kult, forteller 23-åringen.

Og enn så lenge får nok Frida Maanum nyte tabelltopptilværelsen i litt roligere omgivelser enn for eksempel landsmann Martin Ødegaard hos Arsenal-herrene.

– Jeg blir jo stoppa innimellom, men jeg går ganske i fred fortsatt, så jeg nyter det, svarer Maanum og ler.

Norge spiller privatlandskamp mot Frankrike fredag 15. november i Spania. Kampen ser du på NRK.