Arsenal har punget ut for stjernekjøp: – Gir litt bismak i munnen

BLIR LAGKAMERATER: Kai Havertz og Declan Rice har vært konkurrenter for henholdsvis Chelsea og West Ham, men nå skal begge spille i Arsenal neste sesong. Foto: Tony Obrien

Arsenal har åpnet lommeboka i sommerens overgangsvindu for å sikre seg store stjerner. Aldri før har de brukt så mye penger på en gang.

Mens Arsenal-spillerne har vært på ferie, har det har vært en travel sommer i korridorene.

Det nest beste Premier League-laget forrige sesong har nemlig i forsterket seg kraftig i sommer.

Kai Havertz (24) ble hentet fra Chelsea og har signert en femårskontrakt. Overgangssummen skal ha vært over 800 millioner kroner.

Arsenal har også hentet Jürrien Timber (22) fra Ajax. Summen for forsvarsspilleren ligge på rundt 550 millioner kroner.

Sist inn i korridorene kom West Ham-kaptein Declan Rice (24). Klubbene er enige om en sum på hele 1,3 milliarder kroner, som er dyreste kjøp av Arsenal og omtalt av West Ham som tidenes dyreste overgang mellom to engelske klubber.

Totalt sett er disse tre overgangene verdt rundt 2,7 milliarder kroner.

Slike summer har Arsenal aldri før brukt i et overgangsvindu.

Gir spillerom

– Det handler nok om at de føler at de er såpass nærme å vinne Premier League, at noen justeringer i hver lagdel vil gjøre dem enda bedre rustet, sier Tor-Kristian Karlsen til TV 2.

Han har jobbet som sportssjef i mange klubber, deriblant Monaco og Start.

FORKLARER: Tidligere sportssjef Tor-Kristian Karlsen prøver å forklare hvordan Arsenal har råd til kjøp av stjernespillere. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– De ser ut til å befeste seg i toppen, og er et av lagene man tenker nesten er garantert plass i topp 4 også neste sesong.

– Det gir jo økonomisk spillerom, fortsetter Karlsen.

Forvalter klubben godt

Han trekker frem sportsdirektøren Edu og manager Mikel Arteta som viktige brikker.

– De har brukt en god del penger tidligere, prøvet og feilet, men nå har de funnet et team som beviselig har klart å forvalte denne klubben på en bra måte.

GODE ORD: Sportsdirektør Edu og manager Mikel Arteta trekkes frem som viktige brikker til at Arsenal Arsenal nå kan handle spillere på overgangsmarkedet. Foto: Anthony Devlin

Declan Rice har vært en gjenganger i ryktespaltene i flere år, men det har i hovedsak vært Manchester-klubben som har blitt nevnt. Karlsen er likevel ikke overrasket over at Arsenal stikker av med ham.

– Ikke på bakgrunnen av utviklingen deres. For Man. City kunne han vært en som var kjekk å ha, og ikke en som de nødvendigvis trengte. Det er mye usikkerhet i Man. United, og jeg tror ikke de er forberedt på å betale så mye penger nå.

– Aldri følt meg utrygg

Men Rice-overgangen har tatt lang tid. Dette skal ifølge flere engelske medier være på grunn av hvordan Arsenal ville betale for 24-åringen.



DYR: Det kostet å hente Declan Rice, selv om hans nye hjemmebane er under én mil unna den gamle. Foto: Jeff Pachoud / AFP

– De bruker veldig lang tid på en del signeringen siden beløpene er så store. Det er en del ting som skal på plass, men jeg har aldri følt meg utrygg på at de kom til å ryke, sier Ronny Madsen, leder for den norske supporterklubben til Arsenal.

Han har forståelse til at noen reagerer, men understreker at han ikke tror Arsenal driver med juks eller skitne penger.

– De har jo kvittet seg med en del spillere som hadde ekstremt høye lønninger. Da kan man bruke en del penger.

Blant annet har Arsenal solgt Granit Xhaka til Bayern Leverkusen for rundt 293 millioner kroner. Nord-London-klubben har også solgt Pablo Mari til Monza.

UT: Granit Xhakas overgang til Bayern Leverknuser friga en del penger i London-klubben. Foto: David Klein

– Ikke bra

På spørsmål om hva Madsen tenker om de enorme summene som florerer i overgangsmarkedet, svarer han:

– Jeg liker ikke de summene som kommer. Men markedet har utviklet seg, spesielt om man skal kjøpe engelske spillere og da øker også prisene.

Han mener likevel det har gått litt langt.

– Det gir en litt dårlig smak i munnen når det kommer så høyt opp. Det er ikke så bra i fotballen i seg selv, men jeg forstår at Arsenal må punge ut med det.

Madsen har likevel klokketro på at de tre dyre kjøpene er riktig for klubben. Han trekker frem Arteta som en god grunn til det.

– Man merker i både Norge og i England at det er en enorm tro på prosjektet han holder på med. Det vil alltid være noen som er motstander, men det han holder på med nå virker unikt. Det handler mye om hvordan han håndterer hver enkelt spiller, sier supporterlederen.