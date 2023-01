Arsenal-flopp med drastisk karrierevalg – betaler millioner fra egen lomme

Går ned to divisjoner for å hjelpe favorittklubben oppover i seriesystemet.

LYKTES IKKE: Lucas Perez huskes nok best for hans ene sesong i Arsenal-drakta, selv om det ikke ble en suksess. Foto: Glyn Kirk

Husker du Lucas Perez? Han var spiss i én sesong for Arsenal i 2016/17-sesongen, hvor han spilte elleve kamper og scoret ett mål i Premier League.

Det ble med den ene sesongen for The Gunners, og siden har han vært en klubbnomade. Da overgangsvinduet åpnet tidligere i januar, valgte han å forlate en sikker plass på LaLiga-laget Cádiz for å bli en del av Deportivo, som nå spiller på nivå 3 i Spania.

34-åringen har signert på en kontrakt til sommeren 2024, og er i sin fjerde periode i klubben.

Men for å signere for klubben i sitt hjerte måtte han selv bidra økonomisk.

Marca skriver at overgangssummen var på rundt 10,6 millioner kroner, hvor Perez selv betalte rundt fem millioner av egen lomme.

I tillegg tar han et kraftig lønnskutt.

Re-debuten ble som en drøm. Med 23.000 tilskuere på tribunen scoret Perez to mål som sørger for at Deportivo henger med i toppkampen.

Avtalt for lenge siden

Ifølge Pérez selv var dette en overgang han virkelig ønsket seg.

– Jeg er veldig glad for å være her. Dette blir mitt vanskeligste prosjekt i min karriere, men jeg skal prøve å hjelpe laget med å rykke opp, sa Lucas Pérez på pressekonferansen da han signerte.

Ifølge ESPN luftet han ideen om å returnere til Deportivo med Cádiz-president Manuel Vizcaino allerede før han ble klar for LaLiga-klubben.

Over en middag med noen øl var avtalen slik: Klarte Pérez å score noen viktige mål som holdt Cádiz oppe i divisjonen, kunne han få dra til Deportivo.

Cádiz holdt seg, mye takket være Pérez sine bidrag, blant annet som matchvinner på Camp Nou. Først nå i januar gikk den sterkt ønskede overgangen gjennom, men planen var at overgangen egentlig skulle finne sted et halvt år før.

Pérez var på tribunen som en supporter da Deportivo spilte play-off om opprykk til nivå to. Men presset tok fullstendig overhånd, og lille Albacete rykket opp. Perez satt gråtende igjen.

Men planen var ikke i grus. Han ville fortsatt hjemover til Deportivo. Cádiz-fansen var ikke fornøyd, men han ble værende en høst.

– Tre dager før jeg signerte snakket presidenten og jeg om å bli og en prosess for fremtiden, avslørte Perez på pressekonferansen.

Skiftet klubb nesten årlig

Lucas Pérez har ikke slått seg til ro i noen klubber i løpet av sin nesten 15 år lange seniorkarriere. Han var innom både Atlético Madrid og Rayo Vallecano-systemet før han prøvde lykken i Ukraina og Hellas.

NED TO DIVISJONER: Lucas Perez scoret tre mål for Cádiz før han dro til Deportivo på nivå tre. Han rakk å spille treningskamp mot Manchester United i desember først. Her mot unggutten Kobbie Mainoo. Foto: JON NAZCA

I 2014 var han to omganger på lån til Deportivo før han ble hentet av Arsène Wenger til Arsenal. Men etter en tung sesong i Premier League var det tilbake til den spanske klubben.

Deretter fulgte et låneopphold i West Ham før han dro til Spania igjen i 2019.

Etter nesten halvspilt sesong er Deportivo, som for en del nordmenn kanskje er kjent for kampene mot Brann i Europa i 2008, på fjerdeplass i sin pulje på nivå tre. De har fortsatt gode muligheter til å rykke opp til LaLiga Smartbank.