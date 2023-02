Året som forsvant

FORTVILELSE: I familien Herfindal er alle aktive i Vaksdal ILs fotballgruppe. I over ett år har de stått uten et tilbud i bygda. Foto: Elias Engevik / TV 2

Det er like før januar blir til februar i 2022. Himmelens sluser åpner seg. På Vestlandet sliter bekker og elver med å svelge unna alt vannet de blir tvunget til å ta i mot.

I Vaksdal ser det ut til at naturen gjør jobben, men et sted der ingen ser, under jordens overflate, gjør vannmassene stor skade. Vannrørene som fører nedbøren under og vekk fra Vaksdal Idrettsplass kollapser.

Enorme mengder vann graver ut massene under kunstgresset og uten forvarsel oppstår et synkehull.

EMORMT KRATER: Vannmassene ødela fundamentet og etterlot seg et enormt krater. Foto: Elias Engevik / TV 2

Bygdas samlingspunkt er blitt et sted det er farlig å oppholde seg.

Ordfører Hege Eide Vik sa følgende til Bergens Tidende 29. januar 2022:

– Vi må få banen på plass igjen, så vi kan få tatt den i bruk nå når fotballen skal i gang igjen.

Fotballen kom i gang igjen. Men ikke i Vaksdal.

STILLSTAND: Familien Ulveseth Herfindal mener banen kunne vært klar for lenge siden. Nå må Jonas (11) og Marthe (14) belage seg på åtte nye måneder med gjerder rundt banen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Enorm frustrasjon

Siden den gang har bygdas barn og unge blitt holdt ute av høye gjerder og varselskilt. Gjennom gitteret har de sett at hullene i banen er blitt stadig flere og større. Treninger, kamper, entusiasme og glede er byttet ut med kjøreturer langs farlige veier, frustrasjon og oppgitthet.

– Det er veldig trist ikke å ha en bane å spille på, sier 14 år gamle Marthe Ulveseth Herfindal.

Trebarnsfar og trener, Rune Herfindal, er kraftig provosert over at bygdas barn og unge stadig må fraktes vekk fra Vaksdal om de skal kunne spille fotball.

STOPP: Dette skiltet har bygdas innbyggere blitt møtt med det siste året. Foto: Elias Engevik / TV 2

Kommunens alternativ det siste året - en gruslagt parkeringsplass. Biler har en parkeringstid på maks åtte timer - barna TV 2 møter har ikke lyst til å være der i fem minutter.

Og fjorten år gamle Marthe ser konsekvensene av et elendig tilbud.

– Ungdommene får veldig lite å gjøre på og sitter veldig mye inne. De er ikke ute og spiller fotball, sier Marthe Ulveseth Herfindal til TV 2.

LEI: Fjorten år gamle Marthe elsker fotball, men må kjøre over 20 minutter til nabobygdene om hun skal få spilt med vennene sine. Foto: Elias Engevik / TV 2

Ordføreren sukker når hun møter oss. Synet av en nedstengt bane opprører også folkevalgte Hege Eide Vik.

– Etter nærmere undersøkelser viste det seg at hele rørsystemet under banen var gammelt, slitt og modent for utskiftning. Det ble et mye større vann- og avløpsprosjekt enn vi kunne se for oss, sier Eide Vik.

– Vi vet at nedbørsmengden øker og her samles flere elver og bekker under idrettsplassen. Vi må ha en full masse- og rørutskiftning her for å gjøre det trygt.

HAR ANSVARET: Senterpartiordfører, Hege Eide Vik, skjønner lokalsamfunnets frustrasjon, men mener kommunen har handlet etter beste evne. Foto: Elias Engevik / TV 2

Trebarnsfar og trener, Rune Herfindal, er ikke imponert.

– Nei, det er jo meget frustrerende å gå nedom her og se hvordan det ser ut og hva de har fått til i løpet av ett år, sier den lokale ildsjelen.

Damen med ordførerkjedet mener kommunen har gjort alt i sin makt for å få idrettsanlegget tilbake i brukbar stand.

– Først sikret man området, så gikk man i gang med undersøkelser. Vi måtte også hente inn en del ekstern kompetanse, er ordfører Eide Viks svar på tidsbruken.

– Ett år virker som veldig lang tid?

– Ja, vi er enige i det, men vi holder fortsatt følge med fremdriftsplanen som vi la i fjor vår. Vi er innenfor de planene som ble lagt, sier Eide Vik til TV 2.

UFORSTÅELIG: Familien Ulveseth Herfindal skjønner lite av at det skal ta ett år og ni måneder før banen er klar for spill. Foto: Elias Engevik / TV 2

Men Rune Herfindal kjøper ikke argumentene ordføreren kommer med. Mannen som er far til tre ungdommer og trener for yngstemanns lag mener kommunen har sovet i timen.

– Det gikk jo månedsvis før noe som helst ble iverksatt. Det var en del ildsjeler her i Vaksdal som måtte ta tak før noe kunne skje. Det var idrettslaget som laget fremdriftsplanen og la den frem for kommunen, sier Herfindal til TV 2.

Senterpartiets representant på ordførerkontoret er glad for at kommunens innbyggere er engasjerte, men er ikke enig i at man har sittet på gjerdet.

– Det tar tid å hente inn ekspertise som vi ikke hadde i kommunen. Det er mye forberedelsesarbeid som må gjøres for at dette skal være trygt i lang tid fremover.

– Er dette et eksempel på at byråkratiet i Norge gjør at ting tar veldig lang tid?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg tenker at her jobber vi så fort vi kan og det som er viktig for meg er at det blir trygt her i fremtiden.

Frykter økt frafall

Rune Herfindal mener flere ungdommer allerede har gått såpass lei av å vente på et lokalt tilbud at de har sluttet med fotball.

At han må fylle opp bilen med barn, og kjøre langs E16 i et rasutsatt område flere ganger i uken, er noe han setter liten pris på.

LANGT UNNA: Banen i Vaksdal er mange måneder unna å være klar til å ta i mot barn og unge som ønsker å spille fotball. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg tror mange føler på at det er ugreit. Vi har jo hatt et ganske stort fokus på denne veien og at den er så farlig.

– Her om dagen skulle jo dere opp hit for å intervjue meg, men kom ikke frem fordi det hadde gått et ras, sier en oppgitt trener.

– Jeg forstår veldig godt den bekymringen. Det er en logistikk som man skulle ønske man slapp i en travel familiehverdag, sier ordfører Hege Eide Vik til TV 2.

HULL PÅ HULL: Banen består nå av flere små og store hull. Det har ikke vært tillatt med aktivitet siden januar i 2022. Foto: Elias Engevik / TV 2

I påvente av ny kunstgressmatte på idrettsplassen har kommunene gjerdet inn en parkeringsplass der ungdommene kan spille fotball.

– Det er ikke gøy i det hele tatt. Her er det ingen som ønsker å være, sier Marthe Ulveseth Herfindal til TV 2.