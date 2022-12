Arbeidsledige Solskjær knuser Ruud og Carlsen på formuetoppen

Ole Gunnar Solskjærs ligningsformue gjorde et hopp fra 2019 til 2020. Den var oppført på 70,5 millioner i 2019, mens den i 2020 hadde økt til 113,8 millioner kroner.

Men da var han manager i Manchester United. Solskjær fikk som kjent sparken i en av verdens største klubber 21. november i fjor, og har gått arbeidsledig siden.

49-åringen kan imidlertid trøste seg med at han har tjent nok penger i løpet av sin karriere til å sikre sine barn, barnebarn og oldebarn økonomisk gjennom hele livet.

Ifølge skattelistene som ble sluppet onsdag hadde Solskjær en inntekt på 1,5 millioner kroner og en formue på 146,3 millioner kroner i Norge for skatteåret 2021. Dermed har formuen til Solskjær økt igjen.

Lokalavisen Manchester Evening News skrev tidligere i år at Manchester Uniteds regnskapstall viser hvor mye nordmannen ble kompensert med etter å ha blitt sagt opp på Old Trafford. Som TV 2 tidligere har omtalt fikk den norske treneren 7,5 millioner pund i kompensasjon – eller i underkant av 90 millioner kroner – etter å ha fått sparken i en av verdens største fotballklubber. Disse tallene blir imidlertid først bokført på ligningen for neste år.

Bratt inntektsfall for Hovland – Carlsen soper inn

Tennisesset Casper Ruud og golfstjerneskuddet Viktor Hovland har det siste året virkelig begynt å tjene mye penger på idretten sin. Men de to norske stjernene i verdensidrettene tennis og golf kan foreløpig ikke måle seg med Solskjærs formue.

Casper Ruud stod i 2021 oppført med ni millioner kroner i inntekt og 8,8 millioner kroner i formue. Viktor Hovland tjente skarve 3754 kroner og stod oppført med 129.133 kroner i formue. Det betyr at Hovland har flyttet inntekt og formue utenlands permanent. I 2019 ble det kjent at Hovland hadde kjøpt seg hus i hus i Oklahoma, USA.

For Hovland gikk fra en inntekt på 836.000 kroner i 2019 til 16 millioner kroner i inntekt for 2020. 24-åringen stod da oppført med en formue på 29.750.366 kroner. Den er altså nå omtrent hvisket helt ut i skattetallene for den norske ligningen.

NHL-stjernen Mats Zuccarello hadde 28 millioner kroner i formue. Heller ikke han skatter av inntekten sin til Norge, der han står oppført med null.

Sjakk-esset Magnus Carlsen gruser både Ruud, Zuccarello og Hovland på inntekts og formuelisten i Norge. Carlsen tjente i 2021 17,9 millioner kroner og står oppført med en formue på 61,9 millioner kroner.

Sjakkverdensmester Magnus Carlsen kan dermed skryte av å være den idrettsutøveren med størst inntekt i Norge.

ENORM FORMUE: Therese Johaug tjener gode penger, selv om hun nå har lagt opp. Foto: Hanna Johre

Johaug har størst formue av vintersportsprofilene

Blant Norges største vintersportsstjerner tjener både Johannes Thingnes Bø og storebror Tarjei Bø mer enn nok. De hadde for skatteåret 2021 en inntekt på henholdsvis 9,7 millioner kroner 1,02 millioner kroner.

Johannes Thingnes Bø har en formue på 4,7 millioner kroner, mens Tarjei Bø har en formue på 9,3 millioner kroner, viser skattetallene.

Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland er omtrent på samme økonomiske nivå som herrene i skiskyttersirkuset. Eckhoff tjente i 2021 2,38 millioner kroner og står oppført med en formue på meget solide 10,2 millioner kroner.

Olsbu Røiseland hadde en samlet inntekt på 1,9 og en formue på 4,61 millioner kroner for skatteåret 2021.

Johannes Høsflot Klæbo har også god grunn til å være fornøyd når han sjekker nettbanken. Klæbo tjente 1,67 millioner kroner og har en formue på 13,11 millioner kroner, ifølge skattelistene.

Therese Johaug, som nå har lagt opp, tjente 4,4 millioner kroner og har en formue på 53,3 millioner kroner. Heidi Weng, som mange mener denne sesongen virkelig kan bite fra seg både i VM og verdenscupen, tjente 534583 kroner, men kan vise til en formue på 10,6 millioner kroner, ifølge skattelistene.

Derfor kan du ikke alltid stole på skattetallene