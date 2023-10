Arbeidskonflikten med Jarstein er løst

Nyheten kom få timer etter at Bild erfarte at Hertha hadde tilbudt Jarstein over 400.000 euro i erstatning. Det tilsvarer nesten 5 millioner kroner.

Beløpet er høyere enn forslaget en domstol i Berlin nylig kom med. Da ble partene anmodet om å gjøre et forlik som ville gi Jarstein rundt 3,8 millioner kroner.

Telemarkingens krav har ligget på 5,6 millioner. Hertha bekrefter ikke avisens opplysninger om pengesummer, men sier i en uttalelse at de har funnet en løsning.

– Med tanke på Rune Jarsteins lange karriere i Hertha Berlin ønsket partene å ta hensyn til dette og avgjøre den juridiske tvisten i minnelighet, sier klubben i en uttalelse til nyhetsbyrået DPA.

ENIGE: Rune Almenning Jarstein i en Hertha Berlin-kamp tilbake i 2021. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Krangel

Hertha understreker at partene fortsatt har ulikt syn på saken. Jarstein kom til klubben i 2014.

Det var i fjor at målvakten varslet søksmål da Hertha sa opp avtalen hans et snaut år før den utløp 30. juni i år.

Nordmannen ble suspendert av klubben etter en krangel med keepertreneren, og deretter ble det besluttet å avslutte kontrakten. Jarstein mener at han ikke fikk noen rimelig begrunnelse.

Holdt seg i form

Dette førte til at han valgte å gå rettens vei for å få økonomisk kompensasjon. Saken har vært utsatt flere ganger, men forrige måned møttes partene i retten.

Jarstein har spilt 72 landskamper for Norge. I et intervju med Telemarksavisa ble han torsdag sitert på følgende om fotballframtiden:

– Det er for tidlig å si noe om det. Jeg holder meg i form og trener greit. Jeg trener både fysisk og litt keepertrening også, men ingen avgjørelse er tatt med tanke på framtiden.