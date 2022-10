Åpner opp om United-ryktene

Se Barcelona - Athletic søndag fra kl. 20.30på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

Kanskje den største ryktesagaen i sommer handlet om Frenkie de Jong. I TV 2s ryktesaker som ble publisert daglig gjennom overgangsvinduet ble nederlenderens navn nevnt gang på gang.

De aller fleste skriveriene handlet om en overgang til Manchester United. Landsmann Erik ten Hag ønsket seg en midtbanespiller, og øverst på lista skal tilsynelatende de Jong sitt navn ha stått.

Noen gigantovergang ble det aldri. Klubbene ble enige, men de Jong ville ikke dra. I et intervju med TV 2 går han langt i å antyde at han ikke ville til United.

– Jeg flyttet ikke på meg, fordi jeg ikke ønsket å dra til den klubben, eller andre klubber. Jeg ville bare bli i Barcelona, det var ikke slik at andre klubber ikke var det riktige for meg. Hodet mitt var i Barcelona, sier de Jong.

Klubber som Liverpool og Chelsea ble også nevnt som mulige destinasjoner for nederlenderen.

Han kom fra Ajax sommeren 2019, og disse tre årene har vært trøblete for Barcelona. De store trofeene har uteblitt enn så lenge.

– Siden jeg var et barn ønsket jeg å spille for Barcelona. Nå er jeg her, og da vil jeg oppnå det største. Jeg har ikke vunnet noen Champions League- eller ligatitler her enda. Jeg føler ikke tiden min i Barcelona er over enda, sier han til TV 2.

MYE BENK: Barcelona-trener Xavi har stort sett satt Frenke de Jong inn som innbytter denne sesongen. Foto: ALBERT GEA

Det så en stund ut som at de Jong måtte nærmest bli tvungen ut i sommer. Barcelonas økonomiske problemer gjorde at noen måtte ofres for å få råd til å hente inn nye fjes.

Til slutt løste det seg, og de Jong ble registrert for spill i LaLiga. Men sommeren satte spor, og det har ikke blitt mye spilletid på nederlenderen.

– Hvordan takler du å måtte kjempe for plassen din?

– Alle spør meg om det. Det går bra for meg, men jeg vil jo spille hver kamp. Jeg visste etter sommeren at det ville bli vanskelig i starten. Jeg må bare forsikre meg om at jeg trener bra og at jeg starter i de største kampene.

Nå kan imidlertid de Jong være i ferd med å spille seg inn på laget igjen. I den overbevisende 3-0-seieren over Villarreal i forrige runde fikk 25-åringen starte på bekostning av Sergio Busquets.