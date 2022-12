Åpner opp om storovergangen: – Det var en lettelse

I forrige uke ble overgangen som lenge var en dårlig skjult hemmelighet et faktum: Tuva Hansen spiller for Bayern München i 2023.

Men hovedpersonen røper nå at hun lenge var usikker på om det faktisk kom til å bli en overgang til de tyske gigantene.

– Det var kjekt at de ble enige. Det var en lettelse for meg. Jeg har gått og ventet litt, sier Hansen til TV 2.

– Man vet aldri. Det hadde ikke vært et problem om det ikke gikk i boks heller. Men det er utrolig godt når det først skjer.

Om ryktene: – Jeg svarte ærlig

Det var i slutten av oktober at Bayern-ryktene begynte å sirkulere i diverse medier. Siden den gang har Hansen måttet svare på ryktene igjen og igjen. Også inn mot den viktige cupfinalen som endte med seier på Ullevaal.

– Jeg følte at jeg bare kunne svare ærlig. Det har vært en prosess, men den har ikke vart så lenge som man skulle tro. Jeg så en bekreftelse i en avis før cupfinalen, men det var først etter cupfinalen at jeg fikk bekreftelsen av klubben.

Tuva Hansen var en av de store profilene på Brann-laget som vant det meste i 2022. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det var da jeg tenkte at det faktisk kunne skje noe, men jeg tenkte at det var en vei å gå ettersom jeg skrev toårskontrakt med Brann så sent som i september. Det var ikke sikkert at klubbene kom til å bli enige. Men jeg håpet hele tiden at Brann ville gi meg den muligheten.

– Hvor vanskelig var det å forlate Brann?

– Skal jeg være ærlig, så var det veldig lett da jeg først fikk muligheten. Men det som var vanskelig var ikke å vite om klubbene ble enige. Det var en mulighet jeg virkelig ville ta og ikke kunne si nei til. Det er et ønske jeg har hatt tidligere, men ikke noe jeg har gått og ventet på. Det er mye tilfeldigheter akkurat i år, men det er utrolig kjekt at det ble sånn.

Gulljentene kliner til på banketten

– Hvordan blir det å spille for en av verdens største klubber?

– Jeg tror det blir veldig stort. Men det er på en måte bare fotball. Jeg må bare se om jeg klarer meg opp på det nivået. Så lenge jeg har det kjekt, så tror jeg at det kommer til å gå bra.

I Tyskland blir hun møtt av sin tidligere trener Alexander Straus, samt landslagsvenninne Emilie Bragstad. Men de bekjentskapene hadde ikke så mye å si for valget.

– Nei, ikke så mye. Jeg har hatt litt kontakt med Straus som jeg har hatt mye dialog med tidligere. Bragstad kjenner jeg fra landslaget. Men vi har ikke snakket så mye om dette.

I Brann var Hansen kaptein, fansens favoritt og selvskreven i startelleveren. Nå er hun forberedt på at kampen om spilletid kan bli knallhard.

– Det er jeg hundre prosent klar for. Det kommer ikke gratis. Jeg er veldig klar for den utfordringen og. Det blir spennende å se hvor mye spilletid det blir. Jeg skal gjøre det jeg kan for å få flest mulig minutter.

Bayern-forsvaret har vært så å si pottetett så langt denne sesongen med kun tre innslupne mål på ni ligakamper. Det er likevel fem poeng opp til ledende Wolfsburg.

Ny kultur

Tyskland har lenge hatt rykte på seg for å ha en tøff trenings- og garderobekultur. Noe landslagsspilleren Ingrid Syrstad Engen tidligere har uttalt seg om.

Det er ikke noe som bekymrer jærbuen.

– Det er nok en del som er annerledes. Men i bunn og grunn er det de samme faktorene. Man må trives for å spille best mulig. Selvfølgelig skal man kreve fra lagkameratene og kreve uten at det blir konflikt. Man må ha takhøyde.

– Jeg var der nede og traff jentene. Det virket som en veldig bra gjeng. Så jeg tror jeg kommer til å trives.

– I Norge har du vunnet alt som er. Hva er ambisjonen for oppholdet i Bayern?

– Jeg vil vinne cupen, serien og komme lengst mulig i CL. Det er alltid et mål å «vinne hele driden», sier den nybakte dobbeltmesteren.

JUBELSESONG: Hansen vant The Double og ble kåret til årets spiller i Toppserien i 2022. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Brann-supporterne liker jo å synge «Brann er større enn Bayern München». Er du fortsatt enig?

– Jeg har alltid vært enig i at Brann er større enn Bayern München i Bergen. 100 prosent. Men når du kommer ut i den store verden, så er det nok ikke tilfellet, sier Hansen med et smil.