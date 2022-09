Åpner opp: – Må være lov å si at man har hatt det tøft

Tre dager før Jørgen Strand Larsen ble tatt ut på A-landslaget av Ståle Solbakken, fikk han opp et minne på telefonen.

Da var det nøyaktig to år siden han gikk fra Sarpsborg 08 til Groningen i Nederland.

Vel to år senere har mye skjedd.

På landslagssamling denne uka møtte 22-åringen som landets ferskeste La Liga-proff – etter en overgang verdt over 100 millioner kroner til Celta Vigo.

– Det er helt surrealistisk. For to år siden hadde jeg ikke dette her i tankene engang. Da spilte jeg i Eliteserien og prøvde å score mer enn ett mål hver tredje kamp. Jeg slet jo sånn med å score den tiden, minnes Jørgen Strand Larsen.

To år i nederlandsk fotball gjorde åpenbart underverker, og i sommer lå flere klubber langflate etter 22-åringen fra Halden.

Det endte til slutt i en offentlig skittentøysvask der Strand Larsen på mange måter måte tvinge seg fram til en overgang.

SNAKKER UT: Jørgen Strand Larsen er på sin andre samling med A-landslaget. Den første samlingen var med det såkalte Nødlandslaget. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

I offentlig krig med egen klubb

Det hele toppet seg i midten av august. Etter et knusende 1-6-nederlag mot Ajax, tok Strand Larsen bladet fra munnen i et intervju på nederlandsk TV.

– Jeg er skuffet over klubben, sa han til ESPN.

Overfor TV 2 åpnet Strand Larsen opp om en mentalt krevende sommer. Samtidig la han ikke skjul på at han var skuffet over klubbens behandling. Strand Larsen til krig mot egen klubb, var tittelen i TV 2s sak.

– Jeg synes det er smått respektløst. Jeg synes det er en veldig kjip situasjon å måtte vise min skuffelse offentlig for å bli hørt. Det er skuffende, uttalte blant annet Strand Larsen.

Helt på tampen av måneden fikk Strand Larsen til slutt viljen sin. Til slutt valgte Groningen å akseptere et bud fra Celta Vigo på godt over 100 millioner kroner.

– Da det gikk i boks, føltes det som om 20 kilo gikk av skuldrene mine, sier Jørgen Strand Larsen til TV 2 nå.

– Ville heller være ærlig å si fra

Spissen legger ikke skjul på at han helt bevisst tok media i bruk i håp om å presse fram en overgang.

– Summene begynte å bli så høye. Det var snakk om flere ulike bud fra flere ulike klubber på over hundre millioner kroner. Jeg tenkte: Er jeg verdt 100 millioner, liksom? Jeg følte at jeg fortjente å få en sjanse når det var snakk om de summene der. Men til slutt følte jeg at det ikke handlet om hvor mye klubben fikk for meg; det virket som om de ikke ville selge uansett, sier han.

Han hadde i utgangspunktet kontrakt med Groningen i ytterligere to år til.

Strand Larsen viser forståelse for at fotballsupportere reagerer på framgangsmåten hans med å ta media i bruk i håp om å påvirke Groningen til å selge.

– Jeg er på en måte enig med de som sier at jeg tross alt har skrevet under på en kontrakt. Samtidig mener jeg at det aldri var sutring: Det var mer en ærlighet fra min side om at jeg hadde det tøft. Jeg var åpen og ærlig på det, og det synes jeg skal være lov. Jeg synes det hadde vært verre om jeg ikke hadde svart i media og bare holdt meg hjemme, sier Strand Larsen.

I Nederland gikk det til slutt rykter om at Strand Larsen ikke møtte opp til trening og at han nærmet streiket seg bort.

– Det gjorde jeg ikke. Men jeg var inne på to økter – rett og slett fordi jeg var sliten. Men jeg ble ikke hjemme og unngikk å svare på telefonen. Jeg prøvde å ta det så voksent som jeg kunne, men jeg skal ikke lyve og si at den perioden ikke var vanskelig, forklarer han nå.

Slet med å holde fokus

I ettertid står han for at sommerens overgangsspekulasjoner gikk inn på ham som person. Derfor var det to anledninger der han ikke orket å gå ut på treningsfeltet i lag med resten av lagkameratene.

– Jeg løy ikke i media da jeg sa det hadde vært tøft. Det var ikke for å lage drama. Det var en ærlig sannhet. Ja, vi spiller fotball og får mye penger for å gjøre det vi synes er absolutt morsomst. Det er den beste tingen vi kan gjøre. Likevel er det tungt å ikke få sjansen når du har lyst til noe nytt. Det var en litt tung periode, og jeg slet faktisk litt med å holde fokus på det jeg skulle gjøre, sier Strand Larsen.

Han takker familien og rådgiverne sine for å ha tatt det han mener er riktige avgjørelser i en vanskelig tid.

Til slutt godtok Groningen et bud fra Celta Vigo verdt over 100 millioner kroner.

– Det er jo ikke tvil om at jeg ville vekk, og på mange måter kom jo det beste tilbudet til slutt. Så i ettertid er jeg jo glad for at det endte som det gjorde, sier Strand Larsen.

I Spania har Strand Larsen på mange måter fått en pangstart. 22-åringen har allerede levert en målgivende og startet to kamper – og fått gode skussmål fra Vigo-fansen.

– Jeg har kommet til et fantastisk sted. Det har vært noen hektiske uker, men jeg føler allerede at jeg har hatt gode kamper og er trygg på at målene kommer etter hvert, sier Strand Larsen.

- SPILLER HVOR SOM HELST: For Jørgen Strand Larsen er landslagsuttaket nå en drøm som har gått i oppfyllelse. - Jeg spiller selv midtstopper om Ståle ønsker meg der, sier han. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Har allerede gitt opp å konkurrere ut Haaland

Like trygg er han ikke på at han får en veldig sentral rolle på det norske A-landslaget framover. Som en direkte utfordrer til superspissen Erling Braut Haaland, vet han at han står overfor en formidabel oppgave.

– Det blir tøft framover det. Det er en fin utfordring. Jeg tør påstå at vi har verdens beste spiss. Han er helt rå. Først må jeg prøve å etablere meg bak ham, så kan det jo være at vi i framtida kanskje kan spille med to spisser eller hvor Ståle ønsker meg. Om han så ønsket meg som midtstopper, så hadde jeg gjort det også, sier Strand Larsen.

Enn så lenge spiller landslaget med en rendyrket spiss. Strand Larsen innser at det blir vanskelig å danke ut Braut Haaland i løpet av hans aktive karriere.

– Det skjer ikke. Det er helt umulig og det har jeg heller ingen planer om å gjøre. Det er bare å drite i – for så god er han. Det er kjedelig for norske spisser, men samtidig gøy for norske spisser at vi har en som er så utrolig god. Det er positivt for norsk fotball, sier Strand Larsen.

Han er klar på at han skal jobbe knallhardt framover. Spansktimer og å prestere godt for Celta Vigo blir det viktigste.

– Jeg har troa på at jeg har fine år foran meg i Celta. Så tenker jeg at nå at det bare er å jobbe hardt og at «sky is the limit». Om det blir Celta resten av livet, tilbake til Nederland eller videre til en toppklubb aner jeg ikke. Men starten i Spania viser i alle fall at det er fullt mulig å gjøre det bra framover, sier Jørgen Strand Larsen.