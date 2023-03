Åpner opp: – Jeg var ikke lykkelig

Livet virker å smile for Antoine Griezmann i Atlético Madrid om dagen. Franskmannen er blitt en nøkkelspiller i en ny posisjon, og har bidratt til at Champions League-spill ser realistisk ut neste sesong.

– Jeg er veldig glad for øyeblikket, spesielt i mitt private liv. Det gjør at jeg gjør det bra på banen. Jeg er her med vennene mine, og det er en ære å være i klubben, sier Griezmann i et intervju med LaLiga-TV.

Men han har ikke alltid vært like fornøyd. I intervjuet forteller han om tiden i Barcelona, hvor ikke alt var rosenrødt.

– Koste meg ikke i det hele tatt

Overgangen til katalanerne fra Atlético i 2019 gikk ikke stille for seg. Da Barca-president Joan Laporta innrømmet interesse for Griezmann, tordnet det i Madrid-leiren.

De mente både Barcelona og Griezmann hadde vist mangel på respekt, og viste avsky mot oppførselen. Overgangen gikk i orden, men de to årene i Barcelona ble kanskje ikke som han håpet på.

I intervjuet forteller han om en tøff tid.

– Jeg var ikke lykkelig der. Det kunne man se. Jeg koste meg ikke i det hele tatt, nei.

– Jeg scoret viktige mål og fikk assister, og jeg ga jo alt der, legger han til.

– TUNGT: Antoine Griezmann forteller i et åpenhjertig intervju at det ikke var like enkelt i Barcelona. Foto: Joan Monfort

I 2021 gjorde han et comeback til klubben han ble så glad i på de fem årene han spilte der i den første perioden. Han innrømmer at han nærmest tvang overgangen gjennom.

– Ja, jeg gjorde en innsats. Det blir for mye å si hva jeg gjorde, men det var det jeg ville. Jeg ønsket å være her (Atlético). Jeg brydde meg ikke om lønnen, jeg ville bare bort. Det var det beste for alle, sier han.

Han skal ha tjent 178 millioner kroner i året i Barcelona, men tok et lønnskutt i Atlético, hvor han nå tjener 133 millioner kroner årlig, ifølge Marca.

Måtte opparbeide seg respekt

Men mottakelsen i Madrid var ikke med åpne armer fra alle.

– Jeg forventet det, for jeg sviktet dem. De ga alt for meg, og så forlot jeg dem. Som supporter ville jeg selv vært veldig sint.

Han måtte takle buing fra sårede supportere.

– Klart det var tøft, men jeg fortjente det. For å fikse det måtte jeg kjempe hardt og løpe mye.

I høst var han imidlertid fanget i en spesiell tvist mellom klubbene, som gjorde at han stort sett ble byttet inn etter 60 minutter. Men rivalene kom til enighet om en permanent overgang til slutt.

Nå har supporterne i stor grad trykket Griezmann til sitt bryst. For å få fansen på sin side lot han seg inspirere av Fernando Torres.

– Jeg brukte rådet han ga meg da jeg kom i 2014. Så lenge jeg bare ga alt og løpte for logoen, så ville supporterne stille seg bak meg. Du kan brenne tusen sjanser, men fansen vil likevel elske deg.