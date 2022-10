Åpner opp: – Jeg begynner å bli utålmodig

Målene mangler for Jørgen Strand Larsen. Men TV 2s ekspert mener både hans og Alexander Sørloth form er positivt for det norske landslaget.

Det endte med Alexander Sørloth og Real Sociedad-seier i det norske derbyet mot Jørgen Strand Larsens Celta Vigo.

Mens Sørloth har scoret fem mål i alle turneringer, står Strand Larsen uten nettkjenning så langt for sin nye klubb.

Da han møtte TV 2 etter hjemmetapet for Sørloth og co., la han ikke skjul på at han gjerne vil komme i gang på scoringsfronten, selv om han i det hele er tilfreds med starten hans i Celta.

– Det går fint. Også i dag, hvor jeg spiller en ny, helt ok kamp. Jeg er mye involvert og får tre gule kort mot meg. Men det mangler mål og det må jobbes for å komme dit. Jeg vet det kommer, men som spiss begynner jeg å bli utålmodig.

– Nydelig at han er åpen og ærlig

Haldenseren har glidd rett i startelleveren til Celta, men utenfor banen er det utfordringer med å bli kjent med lagkameratene.

– Det er tøft. Det er lite engelsk i garderoben, og jeg får «credz »for å i hvert fall prøve på spansk. Selv om det ikke er så lett så prøver jeg mitt beste. Jeg begynner å ta noen steg innenfor språket allerede, så dette kan bli bra, sier han.

TV 2s LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg er ikke bekymret over at Strand Larsen ennå ikke har fått nettkjenning.

– Jørgen Strand Larsen har hatt en fin start på karrieren i Spania selv om han venter på den første scoringen. Det er nydelig at han er så ærlig og åpen, og forteller hvordan ting er. Han spiller bra, men mangler den scoringen.

– Den avgjørende touchen mangler, men det er bare å fortsette i det sporet han er på. Han kommer til å få mye tid og tillit slik det er nå. Han spiller stort sett gode kamper, og det er bare målene som mangler.

SCORINGEN MANGLER: Jørgen Strand Larsen i aksjon for Celta mot Barcelona på Spotify Camp Nou. Foto: Juan Alfonso Moreno Lozano / TV 2

Sørloth-ros

Alexander Sørloth var ikke involvert i noen av Celtas to scoringer, men er nok fornøyd med sin sesong så langt.

Lagkamerat Igor Zubielda ble matchvinner, og har flott ord om Sørloth.

– Det han har gjort overrasker meg ikke i det hele tatt, for å være ærlig. Han er en stor spiller som scorer mange mål. Han spiller en kamp uten ball som tilfører mye til spillet vårt og som hjelper oss enormt.

Tross fire scoringer forrige sesong ville Real Sociedad hente trønderen på permanent basis i sommer. Det var Zubielda glad for.

– For meg og for alle var det gode nyheter at han ønsket å komme tilbake til oss og det han viser på banen nå er ingenting som overrasker meg, jeg håper han fortsetter her lenge.

Erling Braut Haaland er utvilsomt førstevalget på topp for Norge, men nå gror det også godt bak han.

– De to er nok nærmest. Vi er jo ganske bra forspent der nå. Siden Ole Gunnar Solskjær, John Carew og Tore André Flo har det gjerne vært et lite vakuum, men nå er vi bra forspent syns jeg, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.