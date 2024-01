– Antony tilbudt til Saudi-Arabia

SVAK SESONG: Antony har ikke klart å briljere for Manchester United i sin andre sesong på Old Trafford. Foto: PETER POWELL

Mens en lagkamerat av Erling Braut Haaland er på vei til London. Her er tirsdagens fotballrykter!

Manchester Citys midtbanemann Kalvin Phillips er på vei til West Ham på lån, skriver flere medier, deriblant Daily Mail. Juventus skal også være interessert i 28-åringen.



Manchester United har tilbudt både Jadon Sancho og Antony til klubber i Saudi Pro League, skriver Evening Standard. De røde djevlene har satt en prislapp på over 600 millioner kroner for hver av kantene. Sancho gikk tidligere i januar på lån tilbake til Borussia Dortmund.

Kilder forteller Football Insider at Ajax-angriper Brian Brobbey er lysten på en gjenforening med Erik ten Hag i Manchester United. 21-åringen, som har scoret 15 mål på 26 kamper denne sesongen, har vært ryktet til Old Trafford den siste tiden.

Newcastle-profil Miguel Almirón kan også være på vei østover. Paraguayaneren er ønsket av Al-Shabab, skriver The Guardian. Grunnet Premier Leagues økonomiske spilleregler sliter The Magpies med å kunne kjøpe før de selger.

Sky Sports skriver at Bayern München må betale over 150 millioner kroner skal de få tak i Kieran Trippier. Newcastle-backen skal være interessert i en overgang, men The Magpies ønsker å beholde 33-åringen.

Steven Gerrards Al Ettifaq er på jakt etter en erstatter etter Jordan Henderson forsvant til Ajax. Evertons Abdelaye Doucouré kan bli løsningen, ifølge The Guardian.

Chelsea-spiss Armando Broja er ønsket av Premier League-klubber, deriblant West Ham, Fulham, Wolverhampton. Football Insider skriver imidlertid at prislappen på over 600 millioner kroner har skremt vekk The Hammers.



