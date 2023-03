Antonio Conte ferdig i Tottenham

Sent søndag kveld opplyser Tottenham at Conte er ferdig etter en gjensidig enighet.

Cristian Stellini (48) leder laget ut sesongen med Ryan Mason (31) som assistent.

– Vi har ti Premier League-kamper igjen og har en kamp foran oss for å klare Champions League-plassen. Alle må stå sammen, sier styreformann Daniel Levy i pressemeldingen.

VIKARSJEF: Cristian Stellini (til venstre) var Antonio Contes assistent og skal lede Tottenham ut sesongen. Foto: Andrew Matthews

Conte skapte store overskrifter etter tiraden mot egne spillere, eieren og klubben selv etter 3-3-kampen mot Southampton forrige helg.

53-åringen stilte seg sterkt kritisk til vinnerkulturen i klubben.

Italieneren fikk 75 kamper i managerstolen i Nord-London, og ledet Tottenham til en Champions League-plass forrige sesong.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher mener den italienske treneren ønsket å få fyken.

– Conte ønsker å bli sparket i denne landslagspausen. Tottenham bør bare skåne ham for elendigheten og gjøre det i kveld, skrev den tidligere Liverpool-spilleren på Twitter etter Contes oppsiktsvekkende pressekonferanse.

Tottenham ligger på fjerdeplass i Premier League. De nærmeste utfordrerne er Newcastle (to poeng bak, to kamper mindre spilt), Liverpool (sju poeng bak, to kamper mindre spilt) og Brighton (sju poeng bak, tre kamper mindre spilt).

Tidligere i mars røk Tottenham ut i åttedelsfinalen i Champions League etter 0-1-tap mot Milan sammenlagt.