Andrine Hegerberg: – Jeg er lei

– Sjokkerende er det, men jeg er ikke overrasket.

Ordene tilhører Andrine Hegerberg og kommer etter at Branns visekaptein har lest 14 år gamle Sofies beretninger om livet som ung fotballspiller.

Sofie Molvik hever stemmen for å få slutt på det hun mener er en stadig forskjellsbehandling på jenter og gutter i fotballen.

Hegerberg sier hun kjenner alt for godt til problematikken.

STJERNE: Andrine Hegerberg er en av de største profilene Toppserien. Brann-spilleren sier hun får mange henvendelser som ligner på Sofies hjertesukk. Foto: Lage Ask / TV 2

– Dessverre så vet jeg at den ikke er det, svarer Branns midtbanespiller på spørsmål om hun tror Sofies historie er unik.

I en skoleoppgave holdt Sofie Molvik et foredrag for klassevenninner om hvordan hun opplevde forskjellsbehandling i gutte- og jentefotballen.

14-åringen forteller om opplevelsene fra en turnering på Hamar i oktober 2022.

– I første kamp virket dommerne helt rare. De gjorde helt utrolige feil og mente at dersom en hard takling ble beklaget i etterkant ble det verken gult kort eller straffe, fortalte Sofie Molvik i foredraget.

FRUSTRERT: Sofie Molvik (14) spiller fotball for Tertnes Fotball Damer J15, og opplever allerede stor forskjell på dame- og herrefotball. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det her føler jeg at jeg har lest før, litt for mange ganger. Både jeg, Ada, min mor og far mottar slike brev stadig vekk. Det er ikke noe sjokkerende, sånn sett, sier Andrine Hegerberg til TV 2.

Hjemme hos familien Hegerberg har man brukt utallige timer på å diskutere hva man kan gjøre for å utjevne forskjeller i fotballen.

– Det her er jo et kjent problem. Det er ikke noe å skyve under teppet, sier en oppgitt Hegerberg til TV 2.

– Dette ser man ikke bare i Tertnes jenter 14, slik er det over alt. Sånn var det da jeg også var ung. Det må snu og da starter det i toppledelsen.

OPPGITT: Andrine Hegerberg forstår godt at Sofie føler seg oversett. Foto: Erik Teige / TV 2

– Et dilemma

Fotballpresidenten tar seg god tid når hun får lese talen Sofie holdt foran klassevenninner.

Lise Klaveness har selv kjempet for likhet mellom kjønn og landets øverste fotballeder har ingen vansker med å sette seg inn i Sofies betraktninger.

– Det er velskrevet og ektefølt. Det ligner på mye av det jeg skrev selv på den alderen, sier fotballpresident, Lise Klaveness til TV2.

– Den verdenen hun er en del av oppleves jo som bra, hun blir satset på, men samtidig opplever hun en forskjellsbehandling som trekker det ned. Sånn tror jeg mange har det. Det opplevde jeg også, sier Klaveness.

KOMPLEKST: Fotballpresident, Lise Klaveness, er glad for at Sofie deler sin historie, men mener samtidig utfordringen man står ovenfor er kompleks. Her er presidenten i Georgia, Batumi og møter spillere på georgiske kvinnelag. Foto: Pål S. Schaathun

Klaveness var selv en meget toneangivende fotballspiller og står med 73 landskamper for Norge.

– For oss som har som samfunnsoppdrag som er å gi like muligheter til jenter og gutter så har vi et kjempestort dilemma, sier Klaveness og fortsetter:

– Vi har et marked på herre- og guttesiden som ikke tåler sammenligning med andre herreidretter heller. Det skal jo ikke påvirke ungdomsidretten, men det vil det gjøre.

Klaveness ber flere ta ansvar for at vi får en utvikling som går i riktig retning.

– Det er så store inntekter og et så stort marked at det vil påvirke journalistikken, det vil påvirke sponsorer og TV-dekningen.

KVINNELØFT: Fotballpresidenten mener vi er mange som må dra i samme retning om vi skal oppnå likestilling i fotballen. Her møter Lise Klaveness spillere på georgiske kvinnelag. Foto: Pål S. Schaathun

– Indirekte vil det også påvirke hvilke jobber trenere tar, fordi det er mer prestisje, oppmerksomhet og penger.

Nettopp derfor mener Klaveness det er viktig at jenter som Sofie tør å snakke om forskjellene.

– Dette er komplekst og det blir ikke skikkelig likestilling før dere har like stor journalistisk dekning av kvinnelandslaget, før NFF tjener like mye på kvinnelandslaget og det kommer like mange folk på kampene, sier presidenten til TV 2.

– Men ting begynner å skje og vi må være på post og pushe, alle sammen, sier Klaveness.

– Blir lei

På Åsane Arena i Bergen står en spiller som har trent time etter time med en spiller som endte opp med å bli kåret til verdens beste i 2018.

– Jeg har sagt det til pappa; vi må behandle alle fotballspillere som potensielle Ballon d’Or-vinnere, for det er det de kan bli, sier Andrine Hegerberg til TV 2.

FOTBALLFAMILIE: Ada (venstre) og Andrine Hegerberg på Lørenbanen sammen med moren Gerd Stolsmo (midten). Her poserer de sammen med trofeet som Ada fikk som første kvinnelige fotballspiller i historien - gullballen « Ballon d´ Or 2018» Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

– Det er klart at når 14-åringer er blitt så reflektert, så er det klart man blir trist på vegne av dem. Det vondeste er å ikke føle seg sett eller få de samme mulighetene.

Andrine og søsteren Ada Hegerberg driver Hegerbergs Fotball. Der er ett av hovedelementene å forberede jenter på «hvordan man skal forholde seg til en hverdag som profesjonell fotballspiller».

– Selv har jeg fått stempelet som en forkjemper, men jeg har egentlig bare aldri skjønt hvorfor en gutt kan få noe jeg ikke kan få, sier Andrine Hegerberg til TV 2.

Når TV 2 spør om hvilke følelser som kommer til overflaten når temaet blir tatt opp, svarer Andrine Hegerberg:

– Jeg er bare litt lei. Man har alle kjent på det. Før så var det kanskje litt verre også, da handlet det bare om å bli sett. Man følte seg oversett hele tiden. Det ble sagt ord som «vi ser dere og at damefotballen har kommet så langt».

– Vi snakker om likestilling hele tiden, men…Sånn har det vært i mange år og sånn er det fortsatt.