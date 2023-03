Andrine Hegerberg: – Det er et stort faretegn

Seriestart 25. mars: Se Toppserien på TV 2!

Etter et langt liv ute i internasjonal fotball, har Andrine Hegerberg funnet seg godt til rette i Bergen og Brann siden overgangen i januar.

Nå håper hun å være med å bidra til at norsk klubbfotball skal heve seg og ta steget inn blant de beste ligaene i Europa.

Blant annet mener 29-åringen at kvaliteten på trenerstanden – både i Norge og ute i Europa – generelt må heves.

– Det handler mye om å vise respekt for jobben som legges ned og for spillerne i stedet for å drive på med maktposisjonering og det opplegget der som jeg opplever det er veldig mye av ute i Europa, sier 29-åringen til TV 2.

Den faktoren opplever hun å ha fått på plass med sin nye trener i Bergen. De første samtalene med Olli Harder ga et positivt inntrykk, at hans tid i både norsk og engelsk fotball har gitt ham den nødvendige erfaringen.

Kritisk til RBK og LSK

Imponert er hun også over det hun har sett rundt sin nye klubb.

Men det har også ført til en refleksjon som bekymrer Hegerberg over utviklingen i norsk kvinnefotball.

– Vi må få flere lag opp og flere klubber må legge tilrette. Nå skal jeg ikke si at jeg kjenner alle detaljene, men jeg blir jo trist av å se at visse klubber ikke blir like godt tatt imot som Sandviken ble av Brann. Det synes jeg er et stort faretegn for utviklingen, sier 29-åringen.

– Hvilke eksempler er det du tenker på da?

– Jeg tenker på hvor hardt LSK Kvinner ble stemt ned av Lillestrøm, det antallet stemmer som var imot sammenslåing der. Og jeg tenker på det som skjer hos Rosenborg. Nå skal jeg uttale meg forsiktig fordi jeg ikke har alle detaljer, men hvordan fansen der ikke er ordentlig med «over», svarer Brann-profilen.

Kjenner seg ikke igjen

I motsetning til Kjernen i Trondheim, har Bataljonen i stor grad trykket det nyinnlemmede kvinnelaget til sitt bryst.

Rosenborgs kvinnelige spillere må fremdeles kjempe for å overbevise «sin» supportergruppe om å støtte kvinnelaget – noe som ble godt dokumentert gjennom den nye NRK-serien «Kampen».

– At noen stiller seg så negativt til å inkludere damelagene … det er jeg litt bekymra over for å være ærlig, sier Hegerberg.

– Jeg tror det skal bli tøft for de klubbene for nå går utviklingen fort både i Norge og ute i Europa. De som ikke klarer å henge på det spranget som skjer nå skal slite med å komme seg opp igjen og dekke gapet.

Den fremstillingen kjenner ikke Kjernen-leder Bjørn Skar seg igjen i.

– Jeg ønsker veldig gjerne en stor oppslutning om kvinnene. Så kan man snu på det og si at det ikke er trøndere som stiller opp hos RBK Kvinner. Et «begredelig» oppmøte skyldes ikke bare Kjernen, men alle i Trøndelag, sier Skar til TV 2.

Han mener spillere, lagene og supporterne må se på tiltak for å få flere på kvinnenes kamper, fremfor å rette pekefingeren mot enkelte.

– Jeg synes man skal jobbe for likestilling i alle kanter av samfunnet, og tror det er mye mer konstruktivt å diskutere temaet uavhengig av kjønn. Man kan ikke pålegge folk å gjøre noe, de må få velge selv, og derfor mener jeg man er bedre tjent med å diskutere hvordan vi skal få folk på kamp, sier Kjernen-lederen.

Skar ble valgt til leder for knappe 14 dager siden og var ikke talsperson da serien ble spilt inn.

Ba om innsyn

Selv har Hegerberg de siste årene være i flere klubber som har startet satsing på kvinnene: Først i Paris Saint-Germain, deretter Roma og til slutt i svenske Häcken, som for kun to år siden siden tok over kvinnesatsningen til Kopparberg/Göteborg.

– I Häcken har alt blitt likestilt. Ikke nødvendigvis i utbetaling av lønn, men i form av at vi har like muligheter og hvordan det tilrettelegger, forteller 29-åringen.

– Jeg er nysgjerrig av natur, så jeg forhørte meg der om hvordan kostnadene er. Det viser seg at dersom du har én felles kokk, så sparer du på utgiftene. At økonomi alltid trekkes frem som en årsak til å droppe kvinnene, synes jeg er kjipt når man ikke engang har forsøkt.

Men Hegerberg er klar på at en satsing på toppidrett - uavhengig av kjønn - koster.

– Poenget mitt er at jeg mener potensialet er her i Norge også. Jeg kan jo trekke sammenligninger til PSG og Roma, som selvfølgelig har en del ressurser vi ikke har her, men jeg er veldig fornøyd med det jeg har sett i Brann så langt, avslutter hun.

